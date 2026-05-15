Antalet personer som får livränta vid arbetsskada minskar drastiskt

Det finns allt färre personer som får livränta vid arbetsskada, vilket har minskat dramatiskt på de senaste 25 åren. Samtidigt upplever 1,3 miljoner människor hälsobesvär av jobbet.

Ulf Lejonklou, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, menar att försäkringen förlorar sin legitimitet och att fackförbunden måste informera sina medlemmar om deras rättigheter. Mellan 1999 och 2025 minskade antalet personer som får livränta från drygt 91 000 till knappt 14 700, en minskning med 84 procent. Enligt Försäkringskassan är en orsak bakom den drastiska minskningen att den fysiska arbetsmiljön förbättrats de senaste hundra åren.

Ulf Lejonklou påpekar dock att den stora minskningen ägt rum de senaste 25 åren och att det fortfarande finns fysiskt tunga jobb som är svårt att göra någonting åt. Dessutom kom Arbetsmiljöverket ut med en rapport förra året som visar att 1,3 miljoner människor upplever hälsobesvär av jobbet





