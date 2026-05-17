Antisemitismen är utbredd i Sverige efter Riksdagens utspel

Den aktuella händelsen är en dömande dom mot en 29-årig man för 12 fall av hets mot folkgrupp, ett fall av olaga hot och ett fall av penningtvätt i Helsingborgs tingsrätt. Denna dom är intressant eftersom rätten pekar ut uttalanden som avhumaniserande beskrivningar av judar, som höga straff.

Sedan 7 oktober 2023 har både internet och Sveriges gator fullkomligt exploderat i antisemitism. Vi som i åratal arbetat med att bekämpa denna pest har stått med öppna munnar och förtvivlad uppsyn, och undrat: hur kan detta vara förenligt med svensk lag, hur kan detta...

I veckan dömdes en 29-årig man hemmahörande i Skåne för 12 fall av hets mot folkgrupp, ett fall av olaga hot och ett fall av penningtvätt. Det som är intressant är att enligt Helsingborgs tingsrätt går gränsen för vad som är tillåtet långt innan rena våldsuppmaningar. Tingsrätten slår fast att uttalanden där judar beskrivs som exempelvis ’råttor’, ’djur’, ’getingar’ eller liknande avhumaniserande uttryck utgör hets mot folkgrupp





FokusRedaktion / 🏆 16. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Antisemitism Crime Dömande Dom Utbredd Sveriges Gator Antisemitismen Riksdagens Utspel Helsingborgs Tingsrätt I Veckan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sverige mot Kanada - en uddamodig första period följt av en starkare andraI den första period inleddes det med svensk dominans, men en rasande spelvändning av Kanada innebar tidigt led i matchen. I den andra blev det svenskt motstånd i större utsträckning, med reducering och kvittering strax innan halvtid...., Author: Author name not found.

Read more »

Sverige möter Tunisien i mexikanska Monterrey, när Blågult inleder mästerskapet i Kanada, Mexiko och USASverige möter Tunisien i mexikanska Monterrey, den 15 juni, när Blågult inleder mästerskapet i Kanada, Mexiko och USA. Bland de uttagna spelarna finns IFK Norrköpings ytterback Moutaz Neffati och tidigare Hammarby-yttern Sebastian Tounekti.

Read more »

Elpriserna inlåsta i södra Sverige: Olika priser i norra och södra SverigeDet anges att halva maj har passerat, och det finns en kraftsamling bakom dessa ord. Elpriserna är en viktig fråga för alla, fastställda i södra Sverige, med en krona per kilowattimme, medan priserna i norra Sverige ligger nära 70 öre. Mer information fås av Christian Holtz som är en elanalytiker på konsultbyrån Merlin & Metis.

Read more »

Danska hånet mot Sverige – efter fiaskot i Eurovision song contestSverige imponerade inte i gårdagens Eurovision. Nu hånas det svenska bidraget av grannlandet Danmark. ”Vi borde stänga gränserna”, skriver danska Ekstra bladet.

Read more »