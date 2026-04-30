Användare frustrerade över nedvärderande tester av vikbara telefoner – och oro för Samsung Messenger och 'fri surf'

En användare uttrycker sin frustration över negativa tester av vikbara telefoner och delar sin positiva upplevelse med en Samsung Galaxy Z Flip 5. Artikeln tar också upp frågor kring Samsungs nedläggning av Messenger och framtiden för Samsung Cloud, samt ifrågasätter begreppet 'fri surf' på den svenska mobilmarknaden.

Det är en växande frustration bland användare att tester av vikbara telefoner ofta inleds med en nedvärderande kommentar om deras brist på mening. Denna åsikt delas inte av alla, och många, som jag själv, finner vikbara telefoner som Samsung Galaxy Z Flip 5 otroligt praktiska.

Den kompakta formen gör den betydligt enklare att bära med sig, den glider inte ur fickan och är bekvämare att hantera än traditionella smartphones. Att de grundläggande funktionerna fungerar utmärkt på den mindre skärmen är en bonus, även om det naturligtvis är en smaksak. Att påstå att den vikbara funktionen saknar praktisk nytta är helt enkelt felaktigt. Det är värdefullt att höra hur olika personer använder sina mobiler och varför de väljer just vikbara modeller.

Även om jag tidigare var skeptisk till flip-telefoners komfort i fickan, har utvecklingen mot tunnare vikbara enheter, som den kommande Galaxy Z Flip 7, förändrat mitt perspektiv. Vikbara Flip-telefoner har hittat sin plats på marknaden, och framtida tester bör fokusera mer på dessa fördelar. Intressant nog har Apple introducerat en liknande funktion i sina iPhones och AirPods, men dess effektivitet jämfört med en dedikerad hörapparat är fortfarande oklar.

Det vore önskvärt att se andra tillverkare implementera liknande lösningar, eftersom Apples innovationer ofta sprider sig i branschen. Samtidigt väcks frågor kring Samsungs beslut att lägga ner Samsung Messenger i juli. Detta väcker oro för framtiden för Samsung Cloud, där många användare, inklusive jag själv, har lagrat miljontals SMS. Vad händer med dessa data?

Kommer stödet för Samsung Cloud också att upphöra? Även om nedstängningen initialt gäller den amerikanska marknaden, är det klokt att vara förberedd, särskilt med tanke på att Samsung verkar vara på väg att avveckla tjänsten. Google Drive erbjuder en mer framtidssäker backup-lösning för SMS, och Samsung uppger att en övergång till Google Messages automatiskt kommer att överföra SMS, även om detta kan ta upp till 24 timmar beroende på datamängden.

Efter överföringen kan Googles egen backupfunktion användas för att säkerhetskopiera SMS. Vidare uppmanas till en granskning av begreppet 'fri surf' på den svenska mobilmarknaden. Är det verkligen fri surf, eller är det en missvisande marknadsföringstaktik? Operatörer som Chilimobil, med sitt 'Full fart'-abonnemang, begränsar i praktiken hastigheten efter en viss daglig användning, vilket hindrar en smidig upplevelse, till exempel vid filmtittande.

Att kalla detta för 'fri surf' är vilseledande. En undersökande journalistik kring operatörernas användning av dagsspärrar och legitimiteten i att marknadsföra 'obegränsad' surf trots dessa begränsningar vore av stort värde för konsumenterna. Begreppet 'fri surf' har blivit en marknadsföringsterm som skiljer sig från dess ursprungliga betydelse, likt 'livstidsgaranti'. Operatörer begränsar ofta 'fri surf' för att undvika överbelastning av nätverket, och förbehåller sig rätten att sänka hastigheten vid överanvändning.

Chilimobil har en 'fair usage policy' som sätter en gräns på 25 GB per dag





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spotify slår förväntningarna – högre marginal än väntatSpotify slog förväntningarna på flera punkter under det första kvartalet. Framför allt lockade man fler användare än väntat, samtidigt som bruttomarginalen blev starkare än vad bolaget först förutspått. Aktien faller ändock i förhandeln på Wall Street, efter att man skruvat ned sina prognoser.

Read more »

Samsung förbereder sina första smarta glasögonSamsung utvecklar två modeller av Galaxy Glasses som bygger på Android XR och får stöd för Googles AI‑assistent Gemini.

Read more »

Omfattande phishingattack mot tyska politiker – Sverige kan vara nästa målEn stor phishingattack har drabbat över 300 personer inom den politiska sfären i Tyskland, med misstankar om rysk inblandning. Experter varnar för att liknande attacker kan pågå i Sverige utan att användarna är medvetna om det. Attackerna riktar sig mot användare av meddelandeappen Signal och utnyttjar mänskliga faktorn för att få tillgång till konton och data.

Read more »

OpenAI missar viktigt mål inför börsnoteringOpenAI missade sina egna mål för användare och intäkter. Det väcker oro om bolagets massiva datacenterutgifter inför en väntad börsnotering

Read more »

Samsung ökar vinsten med nära 500%Sydkoreanska Samsung Electronics redovisar definitiva siffror för det första kvartalet 2026.

Read more »

Samsung brädar förväntningarna – ”supercykel”Det sydkoreanska teknikkonglomeratet Samsung Electronics redovisade ett rörelseresultat på 53.700 miljarder won i det första kvartalet 2026.

Read more »