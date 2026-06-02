AP3 och AP4 fortsätter att investera i vindkraft trots förluster

AP3 och AP4 fortsätter att investera i vindkraft i Norrland trots att satsningen verkar dömd att misslyckas. Enligt Christian Sandström är efterfrågan på el i framtiden en av anledningarna till att projektet är viktigt.

Förluster na i Norrland skrämmer inte bort AP3 och AP4 från att investera i vindkraft. Trots att satsningen verkar dömd att misslyckas fortsätter de att miljardsatsa genom Polhem Infra .

Enligt Christian Sandström är efterfrågan på el i framtiden en av anledningarna till att projektet är viktigt. Att generera god riskjusterad utmaning på vindkraft i Norrland är en svår uppgift, eftersom marginalen för vindkraft i regionen har varit negativ under de senaste åren. Under 2025 rådde negativa elpriser i Norrland 8% av tiden, vilket visar på den överkapacitet som råder. Det är en utmaning att få ihop en investeringskalkyl när det finns ett utbudsöverflöd som pressar priserna.

Polhem Infra väljer att miljardsatsa pensionsmedel på vindkraft i Norrland, trots att det finns gott om tecken på att vindkraften i regionen brottas med stora förluster. Projektet påbörjades 2024, när det fanns gott om tecken på att vindkraften i regionen brottades med stora förluster. Man undrar vilken omvärldsanalys Polhem Infra har gjort innan de beslutade sig för att investera i vindkraft i Norrland





