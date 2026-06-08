Apple WWDC: Mycket prat men lite nytt - varför finns inte detta redan?

En kritisk granskning av Apples WWDC-presentation 2025, där få nyheter imponerar och frågor väcks om varför grundläggande funktioner inte redan finns i iOS.

Det var mycket få saker som imponerade under Apple s WWDC -presentation av nästa generations mjukvara. Istället frågar jag mig varför allt det här inte redan fanns i IOS 26.

Men den frågan vet vi redan svaret på. Att Apple haft stora problem med att hänga med i AI-utvecklingen har varit vida känt, men WWDC gjorde även andra svagheter tydliga. Det var egentligen bara en ny funktion som kunde imponera under Apples presentation ikväll. När Apple gör AI-baserad bildredigering vill de respektera fotografiet och det som det avbildat, inte skapa något som inte är verklighetstroget, fick vi höra.

Ett exempel på det var att du från en redan tagen bild kan ändra perspektivet. Som om du alltså i efterhand kan ändra var du stod när du tog bilden. Gå från mitt framifrån till från sidan. Från fågelperspektiv till grodperspektiv.

Det var ett verktyg för bildredigering som jag inte tror att jag sett hos någon annan tidigare. I övrigt övertygade inte nya Apple Intelligence och nya Siri med något som inte redan går att göra i andra betydligt enklare telefoner och tjänster. Förutsättningarna Apple numera har, med stöd av Googles Gemini-modeller innebär en tydlig förbättring jämfört med tidigare, men det var å andra sidan ett lyft från en mycket låg nivå.

Vi måste också vara sunt skeptiska, för de funktioner Apple visade inom AI redan för två år sedan visade sig inte alls leva upp till förväntningarna som skapades på presentationen. Så jag väntar helst med ett utlåtande innan detta faktiskt finns i var användares hand. Och det verkar dröja eftersom nya Siri AI inte alls kommer till EU. Bättre trovärdighet har Apple inom prestanda och gränssnitt, men även här reses frågetecken nu.

När jag använt Iphone de senaste månaderna, sedan Iphone 17-serien kom, har jag reagerat på att till exempel ikoner visas i grått innan systemet hinner rita upp dem. Apple brukade ta varje sådan här detalj på allvar men verkar nu alltså ha släppt igenom en hel del mjukvara som helt enkelt inte är färdig. Apple Intelligence är ju det tydligaste exemplet men IOS räknar jag också hit.

När Apple under presentationen dels beskrev hur Liquid Glass skulle förbättras, göras mer användarvänligt. Och sedan hur IOS skulle få bättre prestanda beskrev man saker som att startsidan i Safari ska ladda snabbare, att kameran ska starta snabbare, att musikuppspelning ska börja snabbare, att meddelanden i Mail ska visas snabbare. Allt detta extremt grundläggande egenskaper som Apples unika samutvecklande av hård- och mjukvara borde säkerställa långt innan mjukvara når oss konsumenter.

Det är en besvikelse att se att ett företag som Apple, som länge varit synonymt med en polerad användarupplevelse, nu tvingas presentera grundläggande prestandaförbättringar som om de vore revolutionerande nyheter. Samtidigt är det AI-funktionerna som får störst uppmärksamhet, men här känns Apple som en aktör som följer efter snarare än leder. Medan konkurrenter som Samsung och Google redan erbjuder avancerade AI-verktyg i sina enheter, är Apples satsning fortfarande i sin linda.

Och med tanke på att EU-användare inte får tillgång till de mest intressanta AI-funktionerna, blir det svårt att se hur Apple ska kunna konkurrera på en marknad där AI alltmer blir en avgörande faktor. Det är inte bara tekniken som haltar, utan även strategin. Att Apple väljer att begränsa tillgången till sina AI-tjänster i Europa av regulatoriska skäl visar på en bristande anpassningsförmåga.

Istället för att arbeta med EU:s regler, väljer man att stänga ute en stor del av sin användarbas från de mest innovativa funktionerna. Det är ett märkligt beslut som kan få långtgående konsekvenser för företagets ställning i Europa. Samtidigt kan man fråga sig om Apples AI verkligen är så revolutionerande att det gör någon större skillnad. Om funktionerna inte ens är tillgängliga globalt, och om de bara är marginellt bättre än vad som redan finns, är de då värda hypen?

Kanske är det dags för Apple att omvärdera sin strategi och istället fokusera på att leverera en solid grundupplevelse som faktiskt fungerar felfritt första gången. För som det ser ut nu, är både iOS och Apples AI-satsning långt ifrån den standard vi förväntar oss av ett premiumföretag. Och även om det är lätt att ryckas med i entusiasmen kring nya funktioner, bör vi komma ihåg att de senaste årens löften om AI-funktioner inte alltid infriats.

Därför är det klokt att förhålla sig skeptisk tills produkterna faktiskt finns i butik och fungerar som utlovat





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Apple WWDC AI Ios Kritik

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