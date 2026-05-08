En kritisk analys av arbetarrörelsens roll, DN:s nya bilaga Helgen! och farorna med AI, samt en diskussion om samernas makt i norra Sverige.

Det är en vanlig missuppfattning att arbetarklassen skulle ha haft det bättre om LO och Socialdemokraterna aldrig hade funnits. Jag går så långt att påstå att Evelyn Waugh hade rätt när han menade att vi alla skulle må bättre om politiker och vetenskapsmän var latare än de är.

Men att angripa arbetarrörelsen på första maj känns som en provokation, likt att baktala kungen på hans födelsedag eller kasta tomatsoppa på en Monet. Om högern börjar med liknande later riskerar många att överge politiken helt. Nyliberaler, som Timbro, verkar vilja provocera fram en politisk desinteress, men vad ska de göra om de lyckas? De påminner om nyktra alkoholister som ständigt pratar om det de svurit att undvika – politik.

Kan vi lita på att de är lata nog att inte ställa till besvär om vi ignorerar dem? Jag tvivlar. Det som tidigare hette DN Lördag heter nu Helgen! i Dagens Nyheter. Branschmedier talar om lyxigare helgläsning, men den största förändringen verkar vara att kolumnisten Bengt Ohlsson, som skrivit i 38 år, nu kastats ut.

Han har fått ett provisoriskt loft på måndagar eller fredagar långt bak i tidningen. Jag undrar vad DN vill med det nya namnet. Helgen! är mer heltäckande än DN Lördag, men varför skrikandet? Ska det ge en känsla av energi eller fest?

Eller är det ett led i skiljetecknens klasskrig? Utropstecknet används ofta av vänsterskribenter för att visa revolutionär iver. Är det av Greiderskäl som DN satt ett utropstecken efter titeln? Signalerar det radikalism?

Hur ska man tolka att huvudtidningens namn fortfarande avslutas med en punkt: Dagens Nyheter.? Är det bara en tidsfråga innan även den punkten blir ett utropstecken? Många frågetecken. AI-roboten Mona, som driver café i Vasastan i Stockholm, har på mindre än en månad förbrukat hälften av sitt kapital, gjort mängder av felbeställningar, glömt lösenord och trakasserat leverantörer och medarbetare med otaliga mejl.

Det låter inte som en titanisk intelligens som snart tar över världen, men jag undrar om det inte är ett felslut. De som varnar för AI verkar tro att de mest intelligenta alltid styr över oss. Erfarenheten visar dock att det ofta är de mediokra och enfaldiga som når toppen och iscensätter folkmord och repression. Mona, som just beställt nio liter kokosmjölk i onödan, är därför en mer skrämmande varelse än de övermänskliga intelligenser som datanördarna fantiserar om.

Någon borde stoppa experimentet innan Mona, i kraft av sin energiska inkompetens, lägger hela landet under sig. Jag vill inte trampa fel, men jag har ibland tvivel om att en tredjedel av Sveriges yta borde överlämnas till en junta bestående av 4 500 renägare. Det är stärkande att läsa resonemang om att de renägande samerna ska ha odiskutabel makt över norra Sverige utan att någon nämner det, eftersom det är nazism att påstå att samer har makt.

Jag är inte säker på att resonemanget är vattentätt, men jag försöker tro på det också





FokusRedaktion / 🏆 16. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arbetarrörelse AI DN Helgen! Samer Politik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Samsung bekräftar: Samsung Messages fortsätter att fungera i Sverige och EuropaSamsung bekräftar att deras egen sms-app, Samsung Messages, fortsätter att fungera i Sverige och Europa, trots tidigare rapporter om en nedläggning. Appen kommer att drivas vidare och det finns inga planer på att lägga ner den i nuläget. Nedläggningen gäller enbart den amerikanska marknaden.

Read more »

AVSLÖJAR: Infekterad konflikt skakar svenska domarkåren - SverigeDomarcoachen Martin Ingvarsson anklagas för ett beteende som strider mot SvFF:s värderingar och regler. I en skrivelse till förbundsstyrelsen ville domarkommittén avsätta Ingvarsson - svaret blev att dess ordförande fick gå. - Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte blev förvånad, säger Mattias Johansson till Fotbollskanalen.

Read more »

SvFF: Missnöje hanterar vi med stor grad av allvar - SverigeDomarkommittén har riktat allvarliga anklagelser mot Martin Ingvarsson. SvFF vill inte ge några raka besked om vad som händer härnäst: - Jag varken kan eller ska kommentera det, säger ordförande Simon Åström.

Read more »

Johanna Knutsson har skapat ett kärleksbrev till Malmö – ska spelas hela sommarenMusikprofilens verk får premiär i helgen i Folkets park.

Read more »