Arbetslösheten sjunker svagt under våren

Arbetslösheten har sjunkit svagt under våren och är nu den lägsta sedan hösten 2023, enligt Arbetsförmedlingens nya siffror. De uppsagda blir också färre.

Arbetslöshet en har sjunkit svagt under våren och är nu den lägsta sedan hösten 2023, enligt Arbetsförmedling ens nya siffror. De uppsagda blir också färre. I slutet av maj var strax över 339 000 personer inskrivna som arbetslösa på landets arbetsförmedling ar.

Det motsvarar 6,4 procent av arbetskraften. Det är 20 000 färre än maj i fjol och också procentuellt den lägsta nivån sedan hösten 2023.

"Säsongsrensade data visar dock, i likhet med tidigare månader under 2026, att återhämtningen på arbetsmarknaden fortsatt är dämpad, med endast små förändringar från månad till månad", skriver Arbetsförmedlingen. Parallellt mäter också SCB arbetslösheten. I den mätningen, som är bredare, låg arbetslösheten i april på 8,7 procent





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