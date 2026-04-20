Arbetsmarknadsminister Lori Chavez-DeRemer lämnar post efter skandalhärva

Arbetsmarknadsminister Lori Chavez-DeRemer avgår mitt under en utredning om tjänstefel, olämpliga relationer och en fientlig arbetsmiljö som även involverat hennes familj.

Den amerikanska arbetsmarknadsministern Lori Chavez-DeRemer har valt att lämna sin post i Donald Trump s administration. Den officiella orsaken som angetts av Vita husets talesperson Steven Cheung är att ministern går vidare till en ny roll inom den privata sektorn. Men bakom den korta och formella kommunikationen döljer sig en betydligt mer komplex och kontroversiell verklighet.

Under den senaste tiden har Chavez-DeRemer varit föremål för intensiva interna utredningar, vilka har kretsat kring omfattande anklagelser om tjänstefel, etiska övertramp och en djupt problematisk arbetsmiljö inom departementet. Dessa avslöjanden har skapat en politisk huvudvärk för Trump-administrationen och lett till krav på bättre granskning av framtida politiska tillsättningar. Enligt uppgifter som framkommit i granskningar har utredningarna fokuserat på flera allvarliga incidenter. Det har bland annat riktats anklagelser om en påstådd kärleksaffär mellan Chavez-DeRemer och en av hennes underordnade livvakter, samt rapporter om alkoholkonsumtion under arbetstid. Detaljer i utredningen pekar på en kultur där chefer utnyttjat sin ställning, bland annat genom att kräva att anställda levererat alkoholhaltiga drycker till dem under tjänsteresor, ibland mitt under brinnande arbetsdagar. Samtidigt har civilrättsenheten tagit emot tre formella anmälningar om en fientlig arbetsmiljö. Situationen har eskalerat ytterligare genom anklagelser mot ministerns familjemedlemmar. Både maken Shawn DeRemer och ministerns far har enligt rapporterna skickat olämpliga meddelanden till unga kvinnliga medarbetare på departementet. Maken blev till följd av detta portad från departementets högkvarter efter att flera kvinnor vittnat om oönskade och gränsöverskridande närmanden från hans sida. Reaktionerna inom det politiska etablissemanget har varit både skarpa och självkritiska. Senator John Kennedy har uttryckt att avgången var det enda logiska steget och att ministern sannolikt insåg att hennes ställning var ohållbar. Även republikanska kollegor som Thom Tillis har offentligt reflekterat över processen kring nomineringar och betonat att kontrollmekanismerna behöver skärpas avsevärt för att undvika liknande skandaler i framtiden. Förutom ministern själv har utredningen fått direkta konsekvenser för departementets personalstyrka, då fyra högt uppsatta tjänstemän tvingats lämna sina poster som en direkt följd av det uppdagade missförhållandet. Händelseförloppet kring Chavez-DeRemer sätter ljuset på de risker som uppstår när gränsen mellan privatliv och tjänsteutövning suddas ut, och markerar ett av de mest turbulenta kapitlen för den nuvarande administrationens personalpolitik. Det återstår nu att se hur departementet ska återfå förtroendet efter den omfattande kritiken och de interna rensningarna som skakat myndigheten i grunden





