Arbetsplatsolycka, internationella besök och inrikesnyheter: dagens samlade rapportering

En sammanfattning av dagens viktigaste nyheter: allvarlig arbetsplatsolycka i Malmö, Xi Jinpings besök i Nordkorea, regeringens utredning om äldreomsorg, norsk prins släppt ur häktet, Irans attacker mot Israel, samt flera lokala händelser i Sverige.

En man i 25-årsåldern skadades allvarligt under förmiddagen efter att ha fallit från hög höjd på en arbetsplats i Malmö . Polisen bekräftar för P4 Malmö hus att olyckan rubriceras som en arbetsplatsolycka och att man utreder händelsen.

Mannen fördes till sjukhus med allvarliga skador, men hans tillstånd uppges vara stabilt. Arbetsmiljöverket har underrättats och en utredning pågår för att klarlägga omständigheterna kring fallet. På den internationella arenan har Kinas president Xi Jinping anlänt till Nordkorea för ett två dagar långt statsbesök - det första på sju år. Besöket markerar Xis första utlandsresa i år, vilket enligt BBC väger tungt då det ofta signalerar Pekings diplomatiska prioriteringar.

Under besöket väntas Xi träffa Nordkoreas ledare Kim Jong-un och diskutera bilaterala relationer samt regional säkerhet. Samtidigt rapporterar BBC att Irans militär uppger att man avslutat sina attacker mot Israel, men varnar för fortsatta angrepp om Israel attackerar Iran eller Libanon. USA:s president Donald Trump har uppmanat båda sidor att omedelbart upphöra med eldgivningen. Inrikespolitiskt tillsätter regeringen en utredning för att öka tryggheten inom äldreomsorgen och motverka övergrepp.

Förslaget innebär att äldre ska kunna välja kön på personalen, särskilt vid kroppsnära insatser, samt lättare kunna välja bort personal av legitima skäl. Regeringen ger även Socialstyrelsen i uppdrag att överväga en nationell stödlinje. Utredningen ska redovisas senast 11 juni 2027. I Norge har Marius Borg Høiby, son till kronprinsessan Mette-Marit, tillfälligt släppts från häktet för att delta i ett möte om sin mammas hälsa.

Mette-Marits hälsotillstånd har förvärrats och hon är uppskriven för lungtransplantation. Borg Høiby, som är åtalad för flera fall av våldtäkt, uttryckte i rätten en önskan att få vara med sin sjuka mamma. SVT har beslutat att inte sända ett redan inspelat avsnitt av programmet Invandrare för svenskar med högerextrema aktivisten Nick Alinia, efter omfattande kritik. Beslutet meddelades av ansvariga utgivaren Helena Olsson på DN Kulturdebatt.

Samtidigt har två män gripits misstänkta för vapenrån i Helsingborg, efter att en man rånats på sin bil under hot med ett vapenliknande föremål. Polisen kunde efter en sökinsats stoppa de misstänkta. I Uppsala inträffade en stökig trafikolycka där en man i 50-årsåldern anmälde att hans fot blivit överkörd av en lastbil. I samband med detta sprayade mannen lastbilschauffören med självförsvarsspray.

Lastbilschauffören misstänks för vållande till kroppsskada medan mannen misstänks för misshandel. Ingen skadades allvarligt. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) reser till Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten den 8-10 juni för att visa solidaritet och diskutera långsiktiga lösningar på regionala konflikter. Slutligen hålls Gröna Lunds åkattraktion Insane fortsatt avstängd efter att en man fått en vagn i huvudet i fredags. Mannen fördes till sjukhus men uppges inte ha skadats allvarligt





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Malmö Arbetsplatsolycka Xi Jinping Äldreomsorg Iran-Israel

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