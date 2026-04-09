Arbetstidsförkortning på agendan: Historiska lärdomar och framtida utmaningar i Sverige

Frågan om kortare arbetstid är återigen aktuell i Sverige, inspirerad av erfarenheter från Norge, Danmark och Tyskland. Trots starkt motstånd från arbetsgivarna, vill LO driva frågan. Denna artikel analyserar historiska förlopp, konflikter och de utmaningar som kan uppstå i jakten på kortare arbetstid i Sverige.

I Norge handlade det om rättvisa, i Tyskland om att minska arbetslösheten och i Danmark om en del av krisbekämpningen. Gemensamt för dessa länder var att arbetstiden kortades. Trots starkt motstånd från arbetsgivarna hoppas nu LO på att åstadkomma en förkortad arbetstid även i Sverige. Sverige brukar ofta lyftas fram som ett föredöme när det gäller samarbete mellan fack och arbetsgivare för att driva igenom reformer på arbetsmarknaden.

Men när det kommer till arbetstiden har Sverige inte varit lika progressivt. Medan fackförbunden i Norge, Danmark och Tyskland kämpade för kortare arbetstid under 1980-talet, var det tyst i Sverige. Nu, cirka 40 år senare, har frågan om arbetstidsförkortning blivit aktuell igen.\För att förstå processen och de utmaningar som arbetstidsförkortningar kan medföra, besökte representanter från LO Norge, Danmark och Tyskland. Erfarenheterna visar att facklig kamp för kortare arbetstid ofta är en mödosam process som kan leda till konflikter och hårda strider med arbetsgivarna. I Tyskland formulerade det mäktiga fackförbundet IG Metall krav på en 35-timmarsvecka redan i slutet av 1970-talet. Det dröjde dock till 1980-talet innan kraven ledde till konkreta åtgärder. 1984 genomförde förbundet strejker och arbetsgivarna svarade med omfattande lockouter. Trots att både arbetsgivarna och den konservativa regeringen motsatte sig förändringen, tvingades de till slut att ge med sig. En gradvis förkortning ned till en 35-timmars arbetsvecka genomfördes. IG Metalls främsta argument för förkortningen var den höga arbetslösheten i Tyskland, då kortare arbetstid kunde bidra till att fler fick jobb. I Norge och Danmark fanns också fackliga krav på kortare arbetstid under 1980-talet. Norska LO tog initiativet i början av 1980-talet. Efter interna diskussioner beslutades att LO skulle kräva att arbetstiden sänktes från 40 till 37,5 timmar. Denna förändring ansågs rättvis då många tjänstemän redan arbetade 37,5 timmar. Vid förhandlingarna 1986 svarade arbetsgivarna med lockouter, likt de tyska kollegorna. Men även i Norge tvingades arbetsgivarna att ge med sig. En överenskommelse träffades inom industrin som innebar att arbetstiden stegvis minskades till 37,5 timmar, vilket följdes av övriga parter på arbetsmarknaden.\I Danmark ställdes fackliga krav på arbetstidsförkortning mot den konservativa regeringens försök att stabilisera den danska ekonomin. Regeringen ville sänka inflationen och lönekostnaderna, medan facken krävde en 35-timmarsvecka. Detta krav avvisades av arbetsgivarna vid förhandlingarna 1985, vilket ledde till en omfattande strejk. För att få slut på konflikten ingrep regeringen med ett lagförslag som innebar en arbetstidsförkortning på en timme, samtidigt som löneökningarna begränsades. Danska LO accepterade motvilligt regeringsförslaget. Vid nästa förhandling året därpå återkom facken med nya krav på förkortningar, och den här gången träffades ett avtal inom industrin om att stegvis korta arbetstiden till 37 timmar, vilket följdes av övriga parter på arbetsmarknaden. På många andra håll i Europa kämpar fackförbund för kortare arbetstid, och Europafacket försöker uppmuntra förbunden att träffa avtal om förkortningar. Vad som kommer att hända i Sverige är ännu oklart. LO har uttryckt sin ambition att driva frågan, men arbetsgivarmotståndet är tydligt. LO vill helst förhandla på central nivå, vilket Svenskt Näringsliv och de privatanställda tjänstemännen motsätter sig. Inom den kommunala sektorn är arbetsgivarna inom Sveriges Kommuner och Regioner minst lika negativa. Den centrala förhandlingen som LO hoppas på verkar inte bli av, men frågan kommer med all säkerhet att vara viktig i avtalsrörelsen. Med tanke på vad som hänt i våra grannländer kan avtalsförhandlingarna 2027 bli konfliktfyllda, om facken lyckas mobilisera sina medlemmar





