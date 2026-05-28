Argentina VM-trupp: Messi med sextonde gång - Mastantuono ute, Acuña också utanför

Argentina har presenterat sin spelarlista för VM i Kanada, Mexiko och USA. Lionel Messi deltar för sjätte gången och är omgiven av flera VM-vinnare från 2022, medan unga Franco Mastantuono och Marcos Acuña lämnas utanför truppen.

Argentina , den regerande världs mästare n i fotboll, har tillkännageat sin spelarlista för det kommande VM-turneringen som spelas i Kanada, Mexiko och USA under sommaren. För den meriterade stjärnan Lionel Messi blir det en sextonde deltagande i ett VM, vilket konkretiserar hans långa och framgångsrika karriär på den globala scenen.

Tränaren Lionel Scaloni har samlat en trupp som består av en blandning av erfarna VM-vinnare från Qatar 2022 och nya, lovande spelare. Bland de mest framträdande namn som tagits ut finns målvakten Emiliano Martínez, de Offensiva stjärnorna Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julian Alvarez och Lautaro Martínez, alla som var nyckelfigurer när Argentina tog guldet för tre och ett halvt år sedan.

En overraskning och stor sorg för många fans är att den unga lovande stjärnan Franco Mastantuono från Real Madrid, 18 år, inte har tagits med i truppen. Beskrivningen av detta val som en "bomb" av den argentinska tv-kanalen TyC Sports understryker förväntningarna och entusiasmen kring den unge spelarens framtid. Även Marcos Acuña, en annan veteran från VM-triumfen 2022, har lämnats utanför.

Argentina placeras i en grupp med Algeriet, Österrike och Jordanien och spelar sin första match mot Algeriet den 17 juni klockan 03.00. Den kompletta truppen är brett sammansatt med spelare från olika ligor världen över. Försvarssidan inkluderar bland andra Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Cristian Romero och Nicolás Tagliafico. Mittfältet är starkt med Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis MacAllister, Giovani Lo Celso och Valentin Barco.

Forwardlinjen scenas av Lionel Messi, Nicholas Paz, Thiago Almada, Nicolás González, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, José Manuel López och Julián Álvarez. Truppen speglar både erfarenhet och en förnyelseprocess där vissa nykomlingar ges chans medan andra, som Mastantuono, måste vänta. Detta gör att förväntningarna krävs höga inför turneringen och målet är tydligt: försvara titeln och lägga till ännu en stjärna på Messis redan lysande stallning





