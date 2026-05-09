Argentinska myndigheter misstänker att paret blev smittade av hantavirus på soptipp

Paret, som båda var ornitologer, besökte en soptipp utanför staden Ushuaia i Argentina den 27 mars. Platsen undviks av lokalbefolkningen men är ett populärt resmål för fågelskådare som vill se den sällsynta arten vitstrupig karakara. Det är på den här soptippen som argentinska myndigheter misstänker att paret blev smittade genom att andas in bajspartiklar från dvärgrisråttor. Råttorna bär på den form av hantavirus som kan spridas mellan människor.

Det är på den här soptippen som argentinska myndigheter misstänker att paret blev smittade genom att andas in bajspartiklar från dvärgrisråttor. Råttorna bär på den form av hantavirus som kan spridas mellan människor. Dog ombord Den 6 april fick Leo Schilperoord feber, huvudvärk, magont och diarré. Han dog några dagar senare på fartyget.

Hans fru gick av med makens kropp på ön Sankta Helena i Atlanten, varifrån hon flög till Johannesburg i Sydafrika. I parets dödsannons som publicerades i Haulerwijks tidning beskrevs de båda som ”fåglar i flykten”. Foto: BORJA SANCHEZ-TRILLO / EPA EFESpanien har förberett omfattande insatser inför att fartyget anländer till Teneriffa på Kanarieöarna under den tidiga söndagsmorgonen. WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus är på plats för att övervaka insatsen.

På ön finns en stor oro för smittspridning, vilket lett till högljudda demonstrationer bland lokalborna. WHO bedömer dock risken för smittspridning bland allmänheten som låg. Passagerarna och besättningen ska tas i land i mindre båtar och därefter flygas hem till sina respektive hemländer. Alla ombord bedöms som ”högriskkontakter” och kommer övervakas i 42 dagar, rapporterar AFP.

Utöver det nederländska paret har en tysk kvinna dött till havs i början av maj. Fyra levande personer har bekräftats smittade och en misstänks vara smittade, enligtDödligheten för den här formen av hantavirus, andesvirus, ligger på runt 30 procent, men det krävs nära kontakt för att smittas. Ett tillfälligt sjukhus håller på att förberedas i hamnen Granadilla på Teneriffa inför virusfartygets ankomst. Under söndagen beräknas MS Hondius anlända till Teneriffa





