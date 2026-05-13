Ari Amin wins the award for "most influential person" in Gothenburg

Ari Amin, the front figure of the basketball club Hammarkullen BK, has been described as more than a coach; a brother and a role model. He is also the initiator of the project Street Games, where associations take their activities to different squares and let young people try sports for free. Amin won the award for "most influential person" in Gothenburg, which he was sure he would win. He is focusing on reaching girls who usually stay out of the sports world. He has also taken over a project from his brother, who worked on getting girls to play football.

"Var stolt över vilken hållplats du kliver av på i slutet av dagen", säger Ari Amin om halsduken som han hade med upp på scen.

Bild: Emma Wallskog Basketklubben Hammarkullen BK:s frontfigur Ari Amin har beskrivits som "mer än en tränare"; en bror och förebild. Under onsdagskvällen gick galan för att kora Årets eldsjäl av stapeln på Cirkus i Stockholm. En av de nominerade var Ari Amin, ordförande för basketklubben Hammarkullen BK. Han är också initiativtagare till projektet Street Games, där föreningar tar ut sin verksamhet till olika torg och låter unga testa idrott gratis.

Till att börja med kammade Ari Amin hem kategorin Inkludering – och sedan blev han Årets eldsjäl alla kategorier. – Otroligt, jag kan inte fatta det, har inte förstått det än, säger Ari Amin när GP når honom på telefon strax efter prisutdelningen. – Det var jag helt bombsäker på att jag skulle vinna, det ska jag inte sticka under stol med.

Jag vet att väldigt många i Göteborg är stolta över det vi gör.Ett huvudfokus för Ari Amin är att nå tjejer som vanligtvis hamnar utanför föreningslivet. Exempelvis lägger Hammarkullen BK alltid 50 000 kronor extra på tjejsatsningar, säger han. Detta är en fackla han tagit över från sin bror, som arbetade med att få tjejer att spela fotboll. 2017 sköts brodern ihjäl utanför Lövgärdesskolan.

– Jag brukade vara tvärtom mot honom, argumenterade för att Sverige är jämställt och att tjejerna kan om de bara vill. När huvudpriset delades ut tog det några sekunder innan Ari Amin förstod att han var vinnaren. En annan av de nominerade heter Ali och Ari trodde att det var han som ropades upp. Killarna kunde träffas ute, sent, umgås och trösta varandra.

Tjejerna fick sitta själva och skriva till varandra. – När jag kom till fotbollsplanen var killarna redan där, tjejerna fick inte vara med. Eller så kom killarna och tog över när tjejerna var på plan. Plötsligt ursäktar Ari Amin sig.

AIK-ikonen Martin Mutumba är också på galan och vill säga hejdå. De är bekanta sedan tidigare och har nu slagit sina påsar ihop inför en fotbollsturnering för tjejer i Göteborg. Förstapriserna ska Ari Amin fira tillsammans med klubben, "inget snack om saken"





