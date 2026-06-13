Arlas nya ägare har tyska kopplingar till Ryssland

Arla har nyligen godkänts av EU:s konkurrensmyndighet för sitt samgående med den tyska mejerijätten DMK Group. Syftet med affären är att ge Arla bättre ekonomisk motståndskraft och att säkra den framtida livsmedelsproduktionen i Sverige. Men det är en fråga som kan bli känslig: den om DMK:s fortsatta verksamhet i Ryssland.

Arla s nya ägare har tyska kopplingar till Ryssland . Det kan bli en känslig fråga, men Arla har inte velat diskutera den innan sammanslagningen med DMK godkänts.

Nu är det Arla och DMK som tillsammans ska ta itu med frågan om den tyska mejerijättens fortsatta verksamhet i Ryssland. Detta trots att andra mejeriföretag har dragit sig ur landet sedan invasionen av Ukraina 2018. Arla har lovat att hantera frågan när sammanslagningen trätt i kraft, men ännu kan inte mejerikoncernen svara på hur de tänker ta tag i det.

Detta trots att Arla tidigare har uttalat sig om att man inte vill ha något att göra med Ryssland efter invasionen. Arla har dock lovat att hantera situationen för de lokala medarbetarna på ett korrekt och respektfullt sätt. Detta trots att andra mejeriföretag har dragit sig ur landet sedan invasionen av Ukraina 2018. Arla har lovat att hantera frågan när sammanslagningen trätt i kraft, men ännu kan inte mejerikoncernen svara på hur de tänker ta tag i det





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arla DMK Ryssland Mejeri Ekonomi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aktuella händelser: Militära attacker i Ryssland och lokala incidenter i SverigeEn sammanfattning av dagens nyheter som spänner från ukrainska drönarattacker mot ryska oljeraffinaderier till rättsliga dröjsmål i Borås och en trafikolycka med en 13-årig förare.

Read more »

Ryssland bygger ny militärbas nära FinlandRyssland har börjat bygga en ny stor militärbas nära gränsen mot Finland. Det rapporterar Yle som har publicerat satellitbilder från platsen.

Read more »

Ryssland bygger militärbas nära FinlandSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »

Efter sammanslagning – Arla gör ost i RysslandGenom sammanslagningen med den tyska mejerijätten DMK Group har Arla blivit ägare till en omfattande verksamhet i…

Read more »