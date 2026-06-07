Armand Duplantis förlorar oväntat i stavhopp - Marschall vinner Bauhausgalan

Armand Duplantis missade sina första försök på 5,60 meter och 6,00 meter och klarade aldrig 6,05 meter. Australiern Kurtis Marschall vann med 5,90 meter och besegrade Duplantis för första gången sedan 2018. Duplantis har svårt med orden och avbröt konkurrensen med att nämna sitt kommande bröllop. Han hoppar över nästa Diamond League-tävling i Oslo.

Svenska stavhoppsstjärnan Armand Duplantis , vanligvis en dominerande kraft i världsungdom, slap över en överraskande förlust under Bauhausgalan . Duplantis, som kom in som favorit, kunde inte klara sina första försök på höjderna 5,60 meter och 6,00 meter, vilket ledde till att han Miss ade de båda.

Hans motståndare, den australiensiske utmanaren Kurtis Marschall, utnyttjade möjligheten och klarade stabilt 5,90 meter, en höjd som Duplantis valde att hoppa över. Denna strategi innebar att Marschall vann tävlingen med sin första klarade höjd, medan Duplantis efter att ha sparat sitt tredje hopp för 6,05 meter också misslyckades. Detta markerade första gången som 2018 som Marschall besegrade Duplantis, en period då den svenske stjärnan bara var 18 år gammal och just började sin uppgång.

Efter tävlingen uttryckte Duplantis en blandning av besvikelse och resigned acceptance. Han erkände att resultatet var oväntat men påpekade att stavhopp ibland kan vara "svårt och konstigt". Den franske legenden Renaud Lavillenie, som är en nära vän och mentor till Duplantis, kommenterade händelsen med att Duplantis visar sin mänsklighet och att sådana missar gjör honom mer tillgänglig.

Duplantis själv, tydligen påverkad av denлот, sade att han har "lite svårt med orden" och appellerade om ursäkt till publik som hade kommit för att se honom. I ett rakt och emotionalt uttalande avslöjade han att hans fokus förändrats på grund av hans kommande bröllop, vilket är det "enda" han måste bry sig om just nu. Trots förlusten bekräftade Duplantis sin plan att ställa frånvaro från kommande tävlingar.

Han kommer att hoppa över Bislett Games i Oslo den 10 juni, en Diamond League-tävling, eftersom han är inblandad i bröllopsförberedelser. Detta val sätter punkt för eventuella tankar på en genrapp) tillgång mot Marschall på denna specifika bana i den pågående Diamond League-sasongen. Händelsen under Bauhausgalan tjänar som en påminnelse om osäkerheten i idrott, även för en så dominant champ som Duplantis, som under en treårsperiod har omfattat nästan all konkurrens världen över vid innehållande av världsrekordet.

Det visar också hur stora livshändelser, som ett bröllop, kan omdefiniera prioriteringar för även världens bästa atleter





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stavhopp Armand Duplantis Kurtis Marschall Bauhausgalan Miss Förlust Bröllop Diamond League Oslo Renaud Lavillenie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Armand Duplantis siktar på nytt världsrekord på Bauhausgalan i StockholmVärldsrekordhållaren i stavhopp, Armand Duplantis, är redo att konkurrera på Bauhausgalan i Stockholm. Han är favorit och siktar på att slå sitt egna världsrekord av 6,32 meter efter tidigare framgångar i Uppsala och Kina.

Read more »

Armand Duplantis köper lyxlägenhet på Franska RivieranStjärnspjutkastaren Armand Duplantis och hans flickvän Desiré har sålt sin 148‑kvadratmeter stora lyxvåning på Franska Rivieran. Flytten kommer efter att paret bytte från Kungsholmen till Östermalm och följer ett gemensamt beslut som diskuterades under sommaren och hösten. Duplantis beskrev den nya platsen som lugn, vacker och med trevliga människor under en presskonferens inför Bauhausgalan.

Read more »

Armand Duplantis slog världsrekord på svensk markArmand Duplantis slog världsrekord på svensk mark under Bauhausgalan på Stockholms stadion förra året.

Read more »

Armand Duplantis misslyckas på BauhausgalanSvenska världsrekordhållaren Armand Duplantis misslyckas med sitt hopp på Bauhausgalan på Stockholms stadion. Vinden gör hinder för honom och han misslyckas med tre hopp. Australiern Kurtis Marschall vinner tävlingen med ett hopp på 5,90 meter.

Read more »