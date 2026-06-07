Armand Duplantis slog världsrekord på svensk mark under Bauhausgalan på Stockholms stadion förra året.

Armand Duplantis slog världsrekord på svensk mark under Bauhausgalan på Stockholms stadion förra året. Han seglade över 6.28 meter, vilket var en nytt rekord. Förra årets insats var något extra för Duplantis, eftersom han för första gången slår världsrekord på svensk mark.

Han gick in på 5.60 meter i första försöket, men det blev en rivning. I andra försöket klarade han höjden och seglade sedan enkelt över 5.80 meter. Men på 6 meter blev det strul igen för 26-åringen, som tvingades spara ett försök till 6.05 meter. Då låg Duplantis på andraplats bakom VM-trean Kurtis Marschall och var piskad att klara för att inte förlora första tävlingen på tre år, eller 1 052 dagar om man så vill.

Förra årets insats var en chock för publiken och en mardröm för Duplantis. Han såg grymt missnöjd ut efter första försöket, enligt Radiosportens kommentator Alexander Lundholm





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Armand Duplantis Världsrekord Bauhausgalan Stockholms Stadion Sverige

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