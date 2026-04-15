Arndtzén lämnar SR, jaktbrott i Strömsund, oljerekord i Norge och cyberhot mot Sverige

Sammanfattning av aktuella nyheter: Mårten Arndtzén byter SR mot 100%. Domar i jaktbrottsmål i Strömsund. Norges oljeexport sätter rekord. Cyberhot mot Sverige från rysk aktör.

Mårten Arndtzén , en välkänd röst från Sveriges Radio (SR), lämnar nu public service-bolaget efter många år som medarbetare och programledare för Kulturnytt i P1. Hans nästa anhalt blir mediesatsningen 100%, ledd av den profilerade högerdebattören och medieprofilen Henrik Jönsson. Beskedet om att han inte längre fick leda Kulturnytt eller bevaka kulturpolitik kom i mars, vilket initierade hans beslut att söka sig vidare. Anledningen till förändringen var ett par inlägg Arndtzén gjort på plattformen X, där han bland annat kommenterade kulturminister Parisa Liljestrands relation med den svenska filmbranschen. Arndtzén uttrycker sin entusiasm för det nya uppdraget. Han ser fram emot att arbeta i en miljö präglad av energi och framtidstro, och ser 100% som en spännande möjlighet att bedriva journalistik på ett nytt sätt. Denna förändring markerar ett slut på en era inom SR och början på ett nytt kapitel för Arndtzén.

En annan nyhet rör rättsväsendet, där fem män döms för jaktbrott efter att en björnhona och en av hennes ungar skjutits under licensjakten hösten 2023. Tre av männen döms för grovt brott, vilket understryker allvaret i deras handlingar. Enligt åklagaren jagade jägarna björnfamiljen med bilar, och fortsatte jakten på ungarna efter att honan fällts. Händelsen ägde rum i Strömsunds kommun, och innefattade även att jägarna tog skinnet från den dödade björnungen. Domen är en viktig signal om att skydda djurlivet och visa att brott mot jaktlagstiftningen tas på stort allvar. Rättsfallen visar på vikten av att upprätthålla etiska principer och skydda hotade djurarter. Dessa fall understryker också behovet av noggrann kontroll och övervakning av jaktverksamhet.

En tredje nyhet handlar om Norges export av råolja, som satte nytt rekord i mars, vilket berodde på de höga oljepriserna till följd av Irankriget. Den norska statistikbyrån SSB rapporterade att stängningen av Hormuzsundet ledde till en betydande utbudschock på oljemarknaden, vilket i sin tur bidrog till de höga oljepriserna och därmed det högsta exportvärdet någonsin. Norges oljeexport uppgick till 57,4 miljarder norska kronor i mars, en ökning med 68 procent jämfört med samma månad i fjol. Detta understryker Norges viktiga roll som energileverantör och de globala effekterna av geopolitiska händelser på råvarumarknaden. Samtidigt meddelar norska public service-bolaget NRK planer på att minska antalet heltidsanställda med 300 till 400 personer under de kommande fyra åren. Denna åtgärd är en del av bolagets strategi för att möta framtida utmaningar och göra stora investeringar i teknik och byggnader. Nedskärningarna kommer främst att ske genom naturlig avgång och enstaka anställningsstopp, vilket innebär att personalstyrkan kommer att minskas med drygt tio procent.

Stormen Dave orsakade omfattande skador på skogar i södra Sverige, vilket resulterade i att drygt två miljoner kubikmeter skog föll och motsvarande skador för cirka två miljarder kronor. Västra Götalands län var värst drabbat, medan även andra län som Jönköping, Östergötland, Kalmar, Kronoberg, Halland och Örebro drabbades. Skogsstyrelsen har inventerat skadorna tillsammans med skogsägare. Denna händelse belyser sårbarheten i skogsbruket inför extrema väderförhållanden och behovet av en effektiv hantering av stormskador. Slutligen har ett västsvenskt värmeverk utsatts för ett digitalt angreppsförsök under våren 2025 av en prorysk aktör, enligt civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M). Säpo har identifierat aktören och kan koppla den till rysk underrättelse- och säkerhetstjänst. Cyberhotet mot Sverige har förvärrats sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, och Ryssland agerar allt mer riskbenäget i sitt agerande. Carl-Oskar Bohlin förtydligar att det allt oftare rör sig om försök till förstörande angrepp mot system med operationell teknologi. Årets Eurovision Song Contest kommer för 15:e gången att kommenteras av Edward af Sillén, en ära och stor glädje för honom





