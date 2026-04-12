Aron Csongvais nya roll i AIK: Från mittfältare till erfaren mittback

Aron Csongvai har fått en förändrad roll i AIK. Från att vara en central mittfältare har han under vintern fått kliva in som mittback, vilket krävt anpassning. Samtidigt har hans status i laget ökat och han är nu en av de mer erfarna spelarna.

Mycket har förändrats för AIK :s Aron Csongvai , 25, under vintern. Initialt är Aron Csongvai främst en central mittfältare, och det var där han huvudsakligen spelade under föregående säsong. Emellertid har AIK -kuggen denna säsong fått anpassa sig och agera mittback. Detta beroende på skadeproblem som drabbat spelare som Sotirios Papagiannopoulos och Fredrik Nissen, vilket har tvingat den ungerska spelaren att kliva in i försvarslinjen.

Csongvai kommenterar situationen: Det är en annorlunda upplevelse, men samtidigt börjar jag känna mig mer bekväm och erfaren på den nya positionen. Situationen är vad den är just nu. Jag har haft dialog med tränaren och vi är medvetna om den rådande situationen bland våra mittbackar. Det viktigaste för mig är att få spela. Oavsett om jag spelar som mittback eller på en annan position, kommer jag att göra mitt yttersta. Jag har spelat där i varje match och varje träning sedan januari, vilket gör att det hela utvecklas och förbättras. Jag ser fortfarande mig själv som en mittfältare, och tränarstaben är medveten om detta. Vi får se när tiden är mogen för att jag kanske återgår till min ursprungliga position. Fram till dess fokuserar jag på att prestera mitt bästa och bidra till lagets framgångar och vinster. I allsvenska premiären mot Halmstad, stod Csongvai ut som den mest rutinerade i försvarslinjen. Spelare som Stanley Wilson, Ibrahim Cissé och Charlie Pavey gjorde sina allsvenska startdebuter i samma match. \Övergripande har Csongvais roll i truppen och omklädningsrummet genomgått en betydande förändring inför 2024. Under vintern har spelaromsättningen medfört att han nu räknas som en av lagets mer erfarna spelare. Det är verkligen en annan situation jämfört med förra året. Det blev en snabb förändring. Jag har blivit en mer erfaren spelare i laget, trots att jag bara varit här i ett år. Jag är väldigt glad över att ha de killarna runt mig. De är väldigt talangfulla och de har en stor potential. 'Ibra' har erfarenhet, men inte från allsvenskan. Man kan se att han är en mittback av toppkvalitet. När Csongvai anslöt till AIK inför föregående säsong, kom han till ett lag med höga ambitioner och förväntningar om en toppstrid i allsvenskan. Nu ser situationen annorlunda ut. AIK strävar fortfarande efter att vinna matcher och vara konkurrenskraftiga i allsvenskan, men de befinner sig också i ett utvecklingsprojekt där många unga spelare får chansen att utvecklas och förhoppningsvis säljas vidare. Den här utvecklingen var inte det Csongvai förväntade sig när han skrev på för klubben. Men han ser positivt på den nya situationen. Jag skulle inte säga att jag förväntade mig det, men jag säger heller inte att jag inte är nöjd med den nuvarande situationen. Det går i en annan riktning jämfört med när jag skrev på för AIK, men jag uppskattar verkligen sättet vi arbetar på och den resa vi är inne på nu, med de unga spelarna och vårt spelsätt. Han upplever att laget utvecklas snabbt under den nya tränaren José Riveiros ledning. AIK vann premiärmatchen mot Halmstad med 2-1, och på måndag väntar bortapremiären mot BP





