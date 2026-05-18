Arsenal Close In on Title with Burnley Thriller

Arsenal's thrilling season has hit a critical juncture, with just one match remaining before they can secure the Premier League trophy.

Arsenal har tagit sig över många hinder den här säsongen, ibland med nöd och näppe. På sätt och ett vis är det passande att supportrarna får avsluta säsongen så här: med händerna i fickorna och nerverna utanpå kroppen ända in på slutsignal, i en match som borde ha avgjorts redan efter en dryg halvtimme.

Burnley begränsades helt klart framåt – men Arsenals oförmåga att trycka in bollen fler än en gång fick en del av anhängarna att skruva obekvämt på sig. När Gabriel höll undan till en sista inspark, och manade på publiken, släppte delvis ångesten. Att domare Paul Tierneys beslut att lägga på tre minuter extra på tilläggstiden möttes av frenetiska burop, vilket säger mycket om sinnesstämningen.

Och om allt fortsätter gå Arsenals väg – om Andoni Iralas lag nere på sydkusten visar sig från sin bästa sida – kan Viktor Gyökeres och hans lagkamrater dra igång firandet på allvar om knappa 24 timmar. Det syntes, hördes och kändes att det vankades avslutning på hemmaplan denna måndag.

När spelarbussen anlände till The Emirates fylldes himlen av röd rök och knutna nävar – allt för att elda igång spelarna som bara hade ett enda uppdrag ute på planen: tre poäng. Och Burnley, som är degraderat sedan länge, fick onekligen känna på Ursinnet från Artetas mannar.

I första halvleken var bortalaget nertryckt av tio rödvita spelare och omringat av 60 000 gaphalsar som skrek \"shoooooooot\" varje gång Martin Ödegaard, Eberechi Eze, Leandro Trossard – eller ja, vem som helst – hamnade i ett hyfsad skottläge. Artetas val att starta Kai Havertz i stället för Gyökeres var ett minst sagt intressant beslut. Först eftersom den sistnämnde svensken växt i matchstället betänkligt de senaste veckorna.

Men tränaren, som uppenbarligen ville att hans lag skulle prioritera rörlighet och positionsbyten, visade sig få rätt inledningsvis. Sakas hörnspark i 37:e minuten var Arsenals första direkt slagna hörna efter en rad korta försök, med hyfsade resultat. Företröstningen för Kai Havertz belönades med det enda avgörande målet.

Artetas lag borde därmed fullkomna sitt skrällmatchmål. Men diskussionerna kring domslut, som även dominerade mycket av snacket i helget, lär inte stilla efter att Kai Havertz glidit in med dobbarna rakt på motståndaren Ugochukwus vad. Längt efter slutsignalen står Gyökeres och gänget fortfarande på innerplan. Den rätt stora gruppen med civilklädda truppmedlemmar, däribland skadade Ben White, haltar också runt.

Som sagt, vägen till titeln har knappast varit lugn och harmonisk för Arsenals del – men nu är den nära. "Arsenal är nu redo att fira triumfen.





