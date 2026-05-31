Arsenal firar Premier League-titel bitter förlust i CL - Störningar i tunnelbana och explosioner i Myanmar

Arsenal firade sin Premier League-titel efter Champions League-finalförlust, David Åhman och Jonatan Hellvig vann beachvolleyfinal i Tjeckien, explosion på båt i Göteborg, skada på landslags spelare Felicia Schröder, stor explosion i Myanmar, ebola-utbrott i Afrika, omfattande tunnelbanestörningar i Stockholm och allvarlig bil-tåg-kollision i Vetlanda.

Arsenal förlorade Champions League -finalen mot Paris SG på lördagen genom förlust i straffläggning efter en match som slutade 1-1. Trots att Londonlaget tog ledningen i matchen, lyckades Ousmane Dembele kvittera på straff för PSG, och i den avgörande straffläggningen var det Paris lag som var starkast.

Detta innebar en bitter förlust för Arsenal i Europas främsta klubbtävling. Men bara en dag senare firade Arsenal Premier League-titeln med en segertåg genom London, där glada spelare och fans firade denna viktiga ligatriumf. Det blev en kontrastfull helg för klubben, med både nederlag och seger att delta i. En annan svensk idrottsutmaning var det när beachvolleyduon David Åhman och Jonatan Hellvig tog emot världstournytt i Tjeckien.

De svenska stjärnorna mötte hemmaspelarna Ondřej Perušic och Jiří Sedlák i finalen i Ostrava, och trots att de inte toppade världsranking inför matchen, visade de styrka genom att vinna med 21-19 och 21-14. Detta är deras tredje titel i rad i turneringen och visar på deras dominans i sporten. Under hela turneringen visade de tilltross mot svåra situationer och säkrade därmed ytterligare en seger på tjeckisk mark.

I andra nyheter, en explosion inträffade på en fritidsbåt i Torslanda på Hisingen, enligt Räddningstjänsten Storgöteborg. En man skadades och fördes till sjukhus, medan orsaken till explosionen tros vara bensinångor som antänts under tankning vid en småbåtshamn. Händelsen inträffade på söndagen klockan 16.15. Samtidigt är det oro för landslagsattacker då Felicia Schröder från Häcken skadades i en damallsvensk match mot Kristianstad. 19-åringen fick en knuff i första halvlek och byttes ut med skadebekymmer.

Detta skett bara veckor inför VM-kvalet där Sverige spelar mot Danmark och Italien, vilket väcker frågor om hennes deltagande. I utrikesnyheter, en stor explosion ägde rum i Myanmar, rapporterar Associated Press. Det är få detaljer tillgängliga på grund av militärregimens begränsningar och pågående inbördeskrig. Enligt räddningsarbetare skadades ytterligare 70 personer, och orten Kaungtup, nära Kinas gräns, drabbades hårt.

Lokalen tros ha använts för lagring av sprängämnen för gruvbrytning. Dessutom rapporterar Jean Kaseya från Afrikanska unionen om ebola-utbrott i Kongo och Uganda. Totalt har 43 personer bekräftats döda, med 263 dödsfall bland 1100 misstänkta fall. Den Bundibugyo-varianten gör att Utbrottet upptäcktes sent, och testkapaciteten är begränsad, vilket tyder på attantalet kan vara högre.

I trafiknyheter är det omfattandestörningar i Stockholms tunnelbanesystem. Ett tekniskt fel på banan mellan Liljeholmen och Mörby centrum leder till inställda avgångar på både gröna och röda linjen. SL har varnat för möjlig trängsel på grund av förseningarna, medan trafiken på röda linjen väntas återgå till normalt vid 19:30. Grön linjen saknar ännu prognos.

I Östergötland drabbades en personbil av en olycka med ett tåg norr om Vetlanda vid en obevakad korsning. Två personer fördes till sjukhus, en med livshotande skador och en allvarligt skadad. Bilen hamnade på taket efter kollisionen, och en passagerare var kvar i fordonet när andra lyckades ta sig ut





