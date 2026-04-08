Arsenal tar ett steg mot semifinal efter svårspelad match mot Sporting

Arsenal säkrade en viktig seger i Champions League-kvartsfinalen mot Sporting Lissabon. Trots en svag offensiv lyckades laget vinna med 1-0 efter ett sent mål av Kai Havertz. Viktor Gyökeres lämnade planen mållös mot sitt gamla lag, medan Arsenal kämpar för att hitta sin bästa form i anfallet.

Hållen nolla, ett mål i ryggen och ena benet i Champions League -semifinal. En minnesvärd kväll för Arsenal , eller? Kanske inte. Viktor Gyökeres , van vid att dominera på Estádio José Alvalade, lämnade arenan mållös. Denna arena i Lissabon har tidigare varit skådeplatsen för många av hans 97 mål för Sport ing.

Trots att hans arv möjligen har skadats av flytten, eller kanske flykten, från Portugal, och trots att supportrarna visat missnöje, kan de åtminstone trösta sig med att Arsenal betalade rejält för honom, samt att han inte nätade i denna match. Precis när Londonklubben tycktes ha slut på idéer, klev en inhoppare fram. Kai Havertz, vars säsong präglats av skador, levererade det som laget saknat: en imponerande löpning och ett efterlängtat mål. Bortsett från ett par farliga fasta situationer, Martin Zubímendis hårda skott (som dömdes bort på grund av offside på Gyökeres) samt segermålet, hade Arsenal svårt att skapa klara chanser. Den stora frågan är vem som bär skulden. Gyökeres, med endast ett avslut? De startande yttrarna, Leandro Trossard och Noni Madueke, även om den sistnämnde såg pigg ut? Mikel Arteta förlitar sig ofta på en enskild kreatör för att få anfallsspelet att flyta, vilket kan vara både positivt och negativt. När Arsenal slog ut Bayer Leverkusen i förra omgången, visade Eberechi Eze en av sina bästa prestationer. Det har tagit tid för engelsmannen att anpassa sig och hitta kontinuerlig toppform, men utvecklingen var på rätt väg, liksom lagets offensiv. Sedan ådrog sig Eze en skada, vilket tvingat Arteta att förlita sig på Havertz och kapten Martin Ödegaard. Ödegaard, även hans säsong hämmad av fysiska problem, startade både i denna match och i FA-cuputtåget mot Southampton förra helgen. Hans prestation är svår att bedöma: å ena sidan en tekniker som styr spelet, å andra sidan inte lika inflytelserik som tidigare. Han hade många bollberöringar, men den avgörande magin uteblev. Arsenals förväntade målsnitt i första halvlek (0,09) är lagets näst lägsta siffra på hela säsongen. Lyckligtvis för deras del är målvakten David Raya en av världens främsta. Tidigt i matchen spelade Ousmane Diomande en utsökt passning bakom Arsenals backlinje, där Maxi Araújo hann först. Det kunde lika gärna ha stått 1–0 till Sporting, om det inte varit för Rayas imponerande räddningar, vid flera tillfällen. Istället visade resultattavlan 0–0 ända fram till 91:a minuten, då Artetas byten gav resultat. Gabriel Martinelli, betydligt mer aktiv jämfört med Trossard, passade fram till Havertz segermål. Arsenal genomförde uppgiften: hållen nolla, ett mål i ryggen inför returen på The Emirates och ena benet i Champions League-semifinal. Men om man följer dramat i Madrid, där Real Madrid och Bayern skapade många chanser, inser man att Arsenal måste trycka på gasen oftare, eller hitta den rätta formeln. Oavsett om det är Ödegaard, Gyökeres, Havertz eller någon annan som levererar





