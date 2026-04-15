Arsenal till Champions League-semifinal efter spännande retur – Bayern München utslaget

Arsenal säkrade en plats i Champions League-semifinalen efter en nervös match mot Sporting Lissabon, medan Bayern München åkte ut efter en dramatisk uppgörelse mot Real Madrid. Kai Havertz sena mål blev avgörande för engelsmännen, medan tyska storklubben föll i en målexplosion mot spanjorerna.

Trots en gnagande osäkerhet kring titelkandidaturen, har Arsenal lyckats säkra en efterlängtad plats i Champions League -semifinalen. Klubben står nu inför en tuff utmaning i form av Atlético Madrid, vilket markerar en betydande milstolpe i deras europeiska kampanj. Denna framgång bygger delvis på en avgörande insats från Kai Havertz, vars sena mål i Lissabon fick enorm betydelse. I returmötet på hemmaplan mot Sport ing Lissabon lyckades Arsenal med nöd och näppe hålla nollan och säkra en 0–0-match, vilket räckte för att avancera med en sammanlagd segersiffra på 1–0 över två matcher.

Matchen mot Sporting bjöd på flera nervösa ögonblick, där den svenske landslagsanfallaren Viktor Gyökeres hade sina möjligheter att skaka om resultatet. Hans första avslut gick en bra bit över målet, och vid ett senare tillfälle, när Gyökeres hade chansen att ge Arsenal ledningen, lyckades Sporting-spelaren Goncalo Inacio bryta i sista stund. Trots offensivt spel, där inhopparen Leandro Trossard nickade i stolpen i slutet av matchen, var det den kollektiva defensiven som till slut bar klubben till semifinal för andra året i rad. Detta trots att offensiven inte visat samma glans som tidigare under säsongen.

I den andra kvartsfinalreturen utspelades ett desto mer dramatiskt scenario. Bayern München, med ett 2–1-underläge från Santiago Bernabéu att hämta igen mot Real Madrid, såg sitt försprång utraderat redan efter 35 sekunder. Målvaktsveteranen Manuel Neuer, som imponerat stort i den första kvartsfinalen, stod för en uppmärksammad blunder. Hans snea utspark hamnade hos Real Madrids Arda Güler, som utan tvekan kunde göra 2–2 sammanlagt. Real Madrid var dock inte rädd om gåvan. Bara fem minuter senare nickade Aleksandar Pavlovic in en hörna från Joshua Kimmich, vilket gav dem ledningen. Arda Güler var dock inte klar för kvällen, och när han skruvade in en frispark såg han till att återigen ordna ett förlängningsläge på Allianz Arena.

Sedan tog storstjärnorna scenen i besittning. Harry Kane kvitterade matchen för Bayern, men Kylian Mbappé kontrade med att sätta 2–3, vilket innebar matchens femte mål under den första halvleken. I matchens sista minut kvitterade Luis Diaz för Real Madrid. Michael Olise gjorde sedan 4–3, vilket innebar att Bayern München var utslaget med en sammanlagd siffra på 6–4 till Real Madrid. Semifinalerna i Champions League, som spelas den 5:e och 6:e maj, kommer att bjuda på mötena mellan Bayern München mot Paris SG och Arsenal mot Atlético Madrid. Dessa matcher lovar att bli spännande uppgörelser där de europeiska fotbollsklubbarna kämpar om en plats i den prestigefyllda finalen. För Arsenal innebär avancemanget en chans att fortsätta drömmen om europeisk ära, medan Bayern München får blicka framåt och analysera insatsen för att återhämta sig inför kommande säsonger. Denna säsong av Champions League har bevisat att oväntade vändningar och dramatiken är ständigt närvarande, och att ingenting är givet förrän den sista domarsignalen ljuder





