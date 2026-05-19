Arsenal vinner Premier League efter kryss mot Bournemouth

Manchester City behövde vinna sina två sista matcher i Premier League för att kunna hota om ligatiteln. Bournemouth lyckades dock få med ett kryss (1-1) på Vitality Stadium, vilket innebär att Arsenal vinner Premier League. Junior Kroupi gav hemmalaget ledningen i den 39:e minuten, men Erling Haaland kvitterade på tilläggstid.
Junior Kroupi gav hemmalaget ledningen i den 39:e minuten, men Erling Haaland kvitterade på tilläggstid. Arsenal vann senast Premier League säsongen 2003/2004, då Fredrik Ljungberg fanns med i laget. Under sin debutsäsong i England har Viktor Gyökeres noterats för 14 mål och 1 assist på 35 matcher i Premier League. Jamie Redknapp i Sky Sports hyllar Arsenals prestation, men skriver 'Premier League-mästare!!! ' på Twitter
