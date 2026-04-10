Artemis 2-expeditionen slår rekord – astronauter återvänder från månfärd

Astronauterna Christina Koch, Jeremy Hansen, Reid Wiseman och Victor Glover har avslutat en historisk resa runt månen med Artemis 2-expeditionen. De slog rekordet för det längsta avståndet från jorden och genomförde omfattande tester och vetenskapliga observationer.

Astronauter na Christina Koch, Jeremy Hansen, Reid Wiseman och Victor Glover har fullbordat en historisk resa med rymdfarkosten Orion, en del av Nasas Artemis 2 -expedition. Intresset för detta uppdrag, som innefattade en färd runt månen , har varit enormt. Under en intensiv dag på uppdragets sjätte dag satte besättningen ett nytt rekord för det längsta avståndet människor någonsin har färdats från jorden, cirka 406 800 kilometer.

Farkosten passerade månens baksida, en bedrift som väckte stor uppmärksamhet och markerade ett viktigt steg i utforskandet av rymden. Resan har präglats av noggranna tester och vetenskapliga observationer, vilket bidrar till kunskapen och erfarenheterna för framtida rymdexpeditioner. Denna resa är inte bara en teknisk prestation utan också en inspirationskälla för forskare, ingenjörer och allmänheten världen över, och den visar potentialen för mänskligheten att nå nya gränser. Expeditionen har genererat många bilder av jorden tagna från rymdkapseln, detta har väckt stort intresse runt om i världen. \Under resan har astronauterna genomfört en rad viktiga tester och observationer. En betydande del av uppdraget har varit att testa hela Orionkapseln och dess raket, inklusive alla procedurer från start till mål. Navigationssystemet, mat, vatten, toalett och andra grundläggande funktioner har testats noggrant under realistiska förhållanden. Dessutom har besättningen studerat rörelserna i förhållande till månen och jorden, inklusive de perioder av radioskugga som uppstår när farkosten färdas runt månen. Denna kunskap är avgörande för att säkerställa att farkosten håller kurs och att kommunikationen upprätthålls effektivt. Utöver de tekniska testerna har astronauterna också samlat in vetenskapliga data, inklusive fotografering av specifika kratrar på månen och studier av en solförmörkelse. Dessa observationer bidrar till vår förståelse av månen och solens beteende och ger värdefulla insikter för framtida forskningsprojekt. Denna expedition kan också vara en stor inspiration till framtida generationer, som kan vara med och fortsätta utvecklingen av rymdforskningen. \Astronauterna har varit ombord på Orion i totalt tio dagar och är nu på väg tillbaka till jorden. Landningen förväntas ske utanför San Diego i Stilla havet. Jonas Appelberg, kommunikatör på Rymdstyrelsen, betonar vikten av de erfarenheter som samlats under denna expedition. Han framhåller att resan i stor utsträckning fungerat som en testresa inför Artemis 4, som är planerad till år 2028. Denna expedition representerar den första bemannade färden i närheten av månen sedan 1972 och markerar ett nytt rekord för det längsta avståndet människor någonsin har färdats från jorden. De bilder som tagits av jorden från rymdkapseln är både vackra och vetenskapligt värdefulla. Expeditionen är en bekräftelse på mänsklighetens förmåga att utforska och övervinna utmaningar. Denna expedition bekräftar mänsklighetens önskan att utforska och erövra det okända och öppnar dörren för framtida rymdresor och upptäckter. Den visar potentialen för framtida generationer och är en källa till inspiration för hela världen





Artemis 2 Månen Rymdfärd Rekord Astronauter

Därför väcks astronauterna på Artemis 2 av musikAstronauterna på Artemis 2 väcks inte av något larm – utan av musik. Under uppdraget har markkontrollen väckt besättningen med låtar som "Working Class Heroes" av CeeLo Green och "Pink Pony Club" av Chappell Roan. Syftet är dels att stärka gemenskapen mellan kollegorna, dels att få rymdfarkosten att kännas mer som ett hem.

