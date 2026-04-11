Artemis II-astronauter delar sina upplevelser efter historisk rymdresa

Artemis II-besättningen återvände från sin månads långa rymdfärd och delade sina minnen och rekord, inklusive det längsta avståndet från jorden och bevittnandet av en total solförmörkelse.

De slog ett världsrekord, rundade månen och bevittnade en total solförmörkelse. Nu har Artemis II-astronauterna, efter att ha återvänt från sin historiska resa, gjort sitt första publika framträdande. Mindre än ett dygn efter att ha landat i Stilla havet, steg befälhavare Reid Wiseman, piloten Victor Glover samt uppdragsspecialisterna Christina Koch och Jeremy Hansen upp på scenen för att dela med sig av sina upplevelser.

Framträdandet ägde rum strax innan klockan elva på lördagskvällen, vilket markerade ett betydelsefullt ögonblick efter en månads intensiv rymdfärd.<\/p>

Under framträdandet delade astronauterna med sig av sina djupgående reflektioner kring resan. Befälhavare Wiseman beskrev det starka band som hade formats mellan besättningsmedlemmarna, ett band som cementerats under påfrestande förhållanden långt borta från jorden. Han betonade utmaningarna med expeditionen och uttryckte en stark längtan efter att återvända till sina nära och kära. Besättningen slog rekordet för det längsta avståndet en människa har befunnit sig från jorden, vilket illustrerar den tekniska och mänskliga prestation som ligger bakom Artemis II-uppdraget. Christina Koch, en av uppdragsspecialisterna, berättade om den emotionella resan, från förberedelserna till det ögonblick då hon välkomnades tillbaka till jorden. Hon beskrev hur resan började med en knackning på dörren från uppdragschefen och slutade med en känslosam kram från sjuksköterskan på fartyget, vilket symboliserar den långa vägen tillbaka till tryggheten.<\/p>

Artemis-programmet, som detta uppdrag ingår i, representerar en långsiktig satsning på att utforska månen och förbereda för framtida expeditioner till Mars. Programmet syftar till att inte bara fördjupa kunskapen om månen utan också att testa ny teknologi och metoder för djuprymdsresor. Jeremy Hansen, en annan av uppdragsspecialisterna, uttryckte glädjen och stoltheten över att ha deltagit i uppdraget, samtidigt som han skämtade om de utmaningar som de mötte. Pilot Victor Glover uttryckte stor tacksamhet för att ha fått uppleva detta historiska ögonblick tillsammans med sina kollegor. Nästa rymdfärd inom programmet, med förväntad uppskjutning och besättning offentliggjord 2027, planeras att inkludera en månlandning, vilket markerar ett viktigt steg i mänsklighetens utforskning av rymden.<\/p>

SVT:s nyheter strävar efter att vara sakliga och opartiska, och att förmedla korrekt och relevant information. I akuta nyhetslägen, där fakta kan vara svåra att bekräfta, är målet att redovisa vad som är känt och vad som ännu inte är bekräftat.





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Artemis II Rymdresa Månen Solformörkelse Astronauter

United States Latest News, United States Headlines

