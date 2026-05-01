Arteta ifrågasätts – Arsenal kämpar mot både motståndare och kritik

Trots en stark säsong möts Mikel Arteta och Arsenal av hård kritik och en negativ bild i media. Laget kämpar inte bara för titlar utan också mot en orättvis behandling och en växande osäkerhet bland spelarna.

Mikel Arteta och Arsenal befinner sig i en paradoxal situation. Trots att laget spelar en av sina starkaste säsonger på decennier, med ena foten i Champions League -finalen och jagande en ligatitel, möts de av hård kritik och beskrivs som fotbollens mest bekväma slagpåse.

Artetas ledarstil ifrågasätts, han anklagas för att vara gnällig och klagande, trots att han i grunden gör det många andra tränare hyllas för – att sätta sin klubb först och skydda sina spelare. Kritiken handlar kanske om dubbelmoral, där liknande taktik från andra tränare accepteras medan Artetas metoder fördöms. Arsenal befinner sig i en märklig mellanposition, för bra för att vara älskade som underdogs men inte tillräckligt etablerade för att accepteras som en maktfaktor.

Detta resulterar i att de blir ett lätt mål för kritik. En stor oro är hur spelarna påverkas av den negativa bilden som målas upp. De läser och hör kritiken, och det finns en irritation och en känsla av att behöva försvara sig mot anklagelser som de inte borde behöva bemöta. Risken finns att spelarna börjar tvivla på sin egen förmåga och värde, trots de imponerande resultaten.

Lägg därtill det enorma spelschemat med 57 matcher denna säsong, vilket leder till både fysisk och mental trötthet. Arsenal står inför en utmaning att inte bara slåss mot motståndarna på planen, utan också mot den negativa bilden av sig själva. Inför mötet med Fulham saknas viktiga spelare som Havertz och Timber, och Ødegaards deltagande är osäkert, men Bukayo Sakas återkomst är ett stort lyft. Fulham, som också jagar europaplatser, förväntas ge Arsenal en tuff match.

Utöver Arsenal-matchen bjuder helgen på flera intressanta möten. Brentford möter West Ham i ett spännande derby där båda lagen kämpar för viktiga mål. Newcastle, som går in i matchen med fem raka förluster, möter ett formstarkt Brighton. Wolverhampton, redan klara för nedflyttning, möter Sunderland, som senast förlorade stort mot Nottingham, vilket kan leda till en reaktion från hemmalaget.

I de lägre divisionerna spelas sista omgången i Championship, vilket påverkar Stryktipset, och istället står League One och League Two på schemat med flera avgörande matcher. Stockport kämpar för en playoff-plats, Bolton är nära att säkra sin plats, och Bradford och Exeter gör upp om viktiga poäng. I League Two sticker Harrogate hemma mot Barnet ut som ett intressant spel, och mötet mellan Swindon och Chesterfield förväntas bli en riktig rysare





