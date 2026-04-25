Arteta rasar: 'Ett tydligt rött kort' – kritiserar domarna efter Newcastle-matchen

Mikel Arteta är upprörd över att Nick Pope inte fick rött kort i matchen mot Newcastle. Han pekar även på en liknande situation från mötet med Manchester City och kräver mer konsekventa domarbeslut.

Mikel Arteta , Arsenal s tränare, uttrycker starkt missnöje med domslutet i lagets match mot Newcastle , specifikt gällande Nick Pope s tackling på Viktor Gyökeres. Arteta anser att Popes agerande borde ha resulterat i ett rött kort , inte det gula kort som faktiskt delades ut.

Incidenten inträffade i den 74:e minuten, när Arsenal ledde med 1–0, och Gyökeres var på väg att skapa en farlig kontring. Pope lämnade sitt mål för att avvärja anfallet och tacklade Gyökeres, vilket ledde till den omtalade situationen. Domarorganisationen har dock försvarat beslutet, och förklarat att VAR-granskningen bekräftade att Pope inte berövade Arsenal en uppenbar målchans, då en Newcastleförsvarare befann sig tillräckligt nära för att potentiellt kunna återta bollen.

Arteta är dock oförstående inför denna tolkning och menar att en spelare med fotbollserfarenhet omedelbart skulle förstå att det var en utvisningsbar situation. Han understryker att en liknande situation hade lett till ett rött kort om den inträffat i andra änden av planen. Arteta fortsätter att kritisera domarbesluten och refererar till en liknande incident från föregående helgs match mot Manchester City.

Han påpekar att Abdukodir Khusanov fällde Kai Havertz i en avgörande situation, när ställningen var 1–1 och titeln stod på spel. Även i det fallet anser Arteta att ett rött kort hade varit det korrekta beslutet. Han betonar vikten av dessa marginaler i en jämn liga och uttrycker en förhoppning om att domarbesluten kommer att bli mer konsekventa i framtiden. Artetas frustration är tydlig när han förklarar att han inte förstår resonemanget bakom domarnas beslut.

Han menar att domarna har rätt att ha sin åsikt, men att han som en erfaren person inom fotbollen har en annan syn på saken. Han uppmanar till en dialog med spelare för att bekräfta att en målvakt i den positionen inte kan förväntas nå bollen utan att begå en utvisningsbar handling. Han antyder att det finns en dubbelmoral i bedömningarna, och att ett liknande brott begått av en Arsenalmålvakt sannolikt hade lett till ett rött kort.

Arteta avslutar med att understryka att han respekterar domarnas arbete, men att han känner sig tvungen att uttrycka sin åsikt som en person med lång erfarenhet inom sporten. Han menar att det är viktigt att diskutera dessa situationer öppet för att förbättra kvaliteten på domarbesluten och säkerställa en rättvis tävling. Hans kommentarer kommer efter en viktig seger för Arsenal, men hans fokus ligger fortfarande på de kontroversiella domarbesluten som han anser påverkar lagets möjligheter att nå sina mål.

Arteta är känd för att vara en passionerad och engagerad tränare, och hans reaktion på dessa incidenter visar tydligt hans engagemang för att kämpa för sina spelare och för en rättvis bedömning på planen. Han hoppas att hans kritik kan bidra till en konstruktiv dialog och leda till förbättringar inom domarväsendet.

Situationen med Pope och Gyökeres har väckt en bred diskussion bland supportrar och experter, och det är tydligt att frågan om domarkvaliteten och konsekvensen i bedömningarna fortsätter att vara en viktig fråga inom fotbollen





