Arvidsson glänste när Boston utjämnade matchserien

Efter en svag inledning i slutspelet slog Boston tillbaka mot Buffalo under natten. Viktor Arvidsson blev stor matchhjälte med två mål i en 4–2-seger som innebär 1–1 i matchserien.

Det var en elektrisk atmosfär i TD Garden när Boston Bruins klev ut på isen för att revanschera sig efter den snöpliga förlusten i den första åttondelsfinalen mot Buffalo Sabres. Hemmalaget visade direkt från nedsläpp att de inte var beredda att ge bort någonting gratis i årets Stanley Cup -slutspel.

Efter en första period präglad av ett ställningskrig och disciplinerat försvarsspel från båda sidor, var det svenske stjärnanfallaren Viktor Arvidsson som klev fram och bröt dödläget tidigt i den andra akten. Med en blixtsnabb kontring, där han läste spelet perfekt och utnyttjade ett misstag hos Buffalo-försvaret, satte han 1–0 bakom en chanslös målvakt. Detta mål blev startskottet på en offensiv forcering som skulle visa sig bli matchavgörande för Boston. Innan den andra perioden var till ända hade Bruins utökat sin ledning till 3–0 efter två snabba mål som fick publiken att koka. Buffalo såg märkbart skärrade ut och hade svårt att hantera det höga tempot som hemmalaget dikterade. När den tredje perioden väl drog igång tog det inte mer än 16 sekunder innan matchens absoluta höjdpunkt inträffade. Viktor Arvidsson och Pavel Zacha kom i en klassisk två mot en-situation mot Buffalos svenska stjärnback Rasmus Dahlin. Alla i arenan förväntade sig en passning, men Arvidsson visade prov på iskall kyla och ett fantastiskt självförtroende när han istället avlossade ett precisionsskott som hittade maskorna. Målet innebar 4–0 och kändes som den slutgiltiga spiken i kistan för Buffalo. Trots att Buffalo lyckades reducera två gånger om under matchens slutskede, via en ansträngd forcering i powerplay, var segern aldrig i fara för Boston Bruins. Laget kontrollerade skeendet på ett rutinerat sätt och kunde till slut spela av de sista minuterna med full kontroll. Segern innebär att matchserien nu är utjämnad till 1–1 och att lagen reser vidare med helt nya förutsättningar. För Arvidsson personligen var matchen ett kvitto på att han hittat formen när det betyder som mest. Nu riktas blickarna mot nästa möte där Buffalo förväntas svara med en aggressivare taktik för att återta initiativet i matchserien. Det är en klassisk slutspelshistoria som utspelar sig, där marginalerna är små och där varje enskild prestation kan vara skillnaden mellan avancemang och en tidig semester. Atmosfären inför fortsättningen är laddad till max





