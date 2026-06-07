Arvin Khoshnood överlevde mordförsök - fortsätter kampen för ett demokratiskt Iran

Den iranska regimen har anklagats för att ha planerat mord på exiliranen Arvin Khoshnood. Trots hoten och att en 17-årig knivbärare försökte mörda honom, vägrar han att låta rädslan styra sitt liv. Han fortsätter sin activism för ett demokratiskt Iran medan han och hans familj lever under konstant hot.

Arvin Khoshnood, känd som en ivrig iransk aktivist i exil, har varit måltavlor för flera mordförsök som han och svenska myndigheter tillskriver den iranska regimen.

Händelseförloppet började när en 17-årig pojke med en kniv knackade på hans dörr och försökte attackera honom. Brottslingen dömdes senare för inblandning i mordförsöket och misstänks också för ett skottlossning i Uddevalla. Tidigare hade Säkerhetspolisen varnat Khoshnood för risker relaterade till hans engagemang i iranska frågor och uppmanade honom att vara extra observant. Trots denna risk och det verkliga våldet har familjen tvingats lämna sitt hem och leva på skyddad ort.

Deras vardag har förändrats radikalt: sociala aktiviteter är starkt begränsade, och allt måste planeras för att säkerställa deras trygghet. Under rättegången kom det fram att mordorder ursprungligen kom från en person som använde aliaset "Tartarus". Polisen har senare identifierat denna person som knuten till den internationella iranska säkerhetstjänsten, vilket stärker misstanken om statligt sponsrad terror. Khoshnood är övertygad om att regimen bakom attacken.

I ett seminarium i riksdagen om regimenomordförsök på exiliranier uttrycker Khoshnood att hoten kommer att fortsäta så länge regimen är vid makten. Han är dock Fast i sin beslutning att inte tysta sig av rädsla. Istället omvandlar han rädslan till styrka för att driva kampen för ett demokratiskt Iran. Han har förberett sitt testamente och hans familj är mentalt beredd på ytterligare attacker.

"Jag längtar inte efter döden, men jag kommer inte heller att hålla tyst för att jag är rädd. Jag låter inte rädslan styra mig, utan använder den som en styrka för att fortsätta kämpa", säger han. Hans utforskande av möjligheten till nya attentat har lagt tonvikten på hans familjs uthållighet och Viljan att offra för sina övertygelser.

Även om de lever med konstant hot, har de inte gett upp hoppet om en framtid där Iran kan bli ett fritt och demokratiskt land





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Mordförsök Exil Activation Hot Säkerhetspolisen Demokrati

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA och Israel attackerade Iran - Khamenei dödadDen 28 februari 2026 gick USA och Israel till attack mot Iran och dödade ayatolla Khamenei. Iran svarade med motattacker mot Israel. Världen väntar på fredsavtal där blockaden av Hormuzsundet är en knäckfråga. Israel ockuperade borgen Beaufort i Libanon. Kuwait avvärjde robot- och drönarattacker. USA attackerade iranska radaranläggningar och sköt ned fyra drönare. President Trump säger att situationen går bra och att USA snabbt kommer ur Iran.

Read more »

USA attackerar iranska radaranläggningar, Iran svarar med robotattacker mot amerikanska baserUnder natten genomförde USA militära attacker mot radaranläggningar i Iran. Iran svarade med att skicka robotar och drönare mot amerikanska baser i Kuwait och Bahrain, vilket utlöst explosioner och oro bland civila. Trotsående att vapenvilan bryts dagligen, hävdar president Trump att situationen med Iran går bra och att Iran fortfarande har kvar cirka 20 procent av sina robotar.

Read more »

Den bästa 'TMNT'-berättelsen genom tiderna blir spelDen prisbelönta serieromanen 'The Last Ronin', om den sista överlevande ninjasköldpaddan, blir påkostat spel.

Read more »

Lystring: Ny krigsfilm med 95 % i betyg kommer i höstDen hyllade krigsfilmen 'Pressure' med Brendan Fraser och Andrew Scott får svensk premiär den 18 september.

Read more »