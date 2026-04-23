Arvsskifte på Videholms Allé – Jakobsson och Nilsson nya ägare

Mona Jakobsson och Göran Nilsson ärver fastighet i Höllviken efter Knut Nilsson. Analys av lokala fastighetspriser och försäljningar i området.

Mona Marianne Jakobsson, 59 år, och Göran Urban Nilsson, 56 år, har nu formellt tillträtt fastigheten belägen på Videholms Allé 16 i det pittoreska området Höllviken .

Övertagandet skedde genom arv efter Knut Bertil Nilssons dödsbo och slutfördes i april 2026. Fastigheten, ett väl underhållet hus byggt 1973, erbjuder en generös boyta om 227 kvadratmeter och representerar en betydande investering i ett av Skånes mest attraktiva bostadsområden. Denna transaktion följer en trend av aktiv fastighetsförsäljning i Höllviken och dess omgivningar, vilket indikerar en stabil och växande bostadsmarknad. Intressant nog såldes en liknande fastighet, belägen endast ett par hundra meter bort på Furet 5, nyligen.

Detta hus, med en boyta på 119 kvadratmeter, bytte ägare för 5 400 000 kronor. Denna försäljning ger en värdefull jämförelsepunkt och illustrerar den höga efterfrågan på bostäder i området. Under de senaste tolv månaderna har totalt 53 hus sålts inom en kilometers radie från Videholms Allé 16. Det dyraste av dessa hus var beläget på Limavägen 12C och såldes för anmärkningsvärda 13 895 000 kronor.

Den totala antalet bostäder som har sålts i Höllviken under samma period uppgår till 211, vilket ytterligare bekräftar den livliga aktiviteten på bostadsmarknaden. Det genomsnittliga priset per kvadratmeter i Höllviken ligger för närvarande på 80 651 kronor, vilket placerar området i den högre prisklassen jämfört med andra delar av Skåne. Sett till länet som helhet har priserna på fastigheter varit relativt stabila under den senaste perioden.

Dock visar siffrorna för det senaste året en positiv utveckling i Vellinge kommun, med en prisökning på 5 procent. På länsnivå har priserna ökat med 1,1 procent. Denna skillnad i prisutveckling understryker Vellinge kommuns attraktivitet och dess potential för ytterligare värdeökning. Snittpriset för fastighetsförsäljningar i Vellinge kommun ligger på 55 681 kronor per kvadratmeter, vilket är betydligt högre än det genomsnittliga priset på 30 925 kronor per kvadratmeter för hela länet.

För att ytterligare illustrera prisnivåerna i området kan nämnas att Södra Ljunghusvägen 16 nyligen såldes för 43 000 000 kronor och Solnavägen 4 för 29 000 000 kronor. Dessa försäljningar visar tydligt att Höllviken och dess omgivningar erbjuder en exklusiv bostadsmarknad med potential för hög avkastning. Den fortsatta efterfrågan och de positiva prisutvecklingarna tyder på att detta område kommer att fortsätta vara attraktivt för bostadsköpare under överskådlig framtid.

Denna arvstransaktion är en del av en större bild av en dynamisk och växande fastighetsmarknad i södra Skåne, där Höllviken spelar en central roll





