Aryna Sabalenka förlorade mot Cirstea i Roma, oro inför Franska öppna

Aryna Sabalenka, en av världens främsta tennisspelare, förlorade mot Cirstea i Roma. Det är ovanligt att Sabalenka förlorar, men hon har gjort det två gånger på tio dagar. Sabalenka tog en medicinsk timeout vid 4–3 i det tredje setet, troligen för en ländryggsbesvär. Cirstea lyckades matcha Sabalenkas tunga baslinjespel och vann med 2–6, ​6–3, 7–5. Det är Cirsteas första vinst i karriären mot en världsetta.

I dag tog hon karriärens tyngsta seger när världsettan Aryna Sabalenka besegrades i Roms tredje omgång. De hör inte till vanligheterna att dominanten Aryna Sabalenka förlorar.

Nu har hon gjort det två gånger på tio dagar. I Madrids kvartsfinal förlorade belarusiskan mot Hailey Baptiste och så i dag när Cirstea vann med 2–6, ​6–3, 7–5. Oroande inför Franska öppna om två veckor var att Sabalenka tog en medicinsk timeout vid 4–3 i det tredje setet. – Det är förmodligen min ländrygg, som är kopplad till höften, som begränsar mig från att rotera fullt ut.

Vi ska ta några dagar ledigt och ägna dem åt återhämtning. Det är planen, säger Sabalenka enligt AP. Cirstean lyckades matcha Sabalenkas tunga baslinjespel på gruset. – Jag är väldigt nöjd med vinsten.

Jag tyckte att jag spelade riktigt bra idag. Jag jobbar verkligen, verkligen hårt. Det är skönt att få det här resultatet som belöning, säger Cirstea efter första vinsten i karriären mot en världsetta enligt Reuters.

Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet





