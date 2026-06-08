Asiatiska börser faller, Xi i Nordkorea och ökad detaljhandelsstöld i Sverige

Stora nedgångar på asiatiska börser efter Iran‑Israel-konflikten, Kinas president Xi Jinpings besök i Nordkorea, ökade stölder i svensk detaljhandel samt flera andra nyheter om energi, sport och försvarsavtal.

Börsen i Asien har drabbats av kraftiga nedgångar efter den eskalerande konflikten mellan Iran och Israel. På måndagskvällen rasade Sydkoreas KOSPI nästan sju procent innan marknaden stängde, vilket var den största förlusterna i regionen.

Hongkongens Hang Seng-index föll med drygt två procent, och även Japan och Taiwan noterade tydliga reträtter. Analytiker pekar på att de militära spänningarna i Mellanöstern har skapat en riskaversion bland investerarna, vilket har lett till att riskfyllda tillgångar snabbt såldes av. Trots den allmänna nedgången noterade vissa defensiva sektorer, som telekommunikation och dagligvaror, en kortvarig stabilisering som svar på investerarnas flykt till tryggare placeringar. Samtidigt har Kina gjort ett diplomatiskt steg genom{

} Xi Jinpings besök i Nordkorea.

Den kinesiska ledaren anlände till den nordkoreanske huvudstaden Pyongyang, vilket markerar hans första resa till landet på sju år. Under den två dagar långa vistelsen förväntas Xi möta Kim Jong‑Un för att diskutera ett fortsatt samarbete, särskilt kring den ekonomiska hjälpen och diplomatiska stödet som Kina erbjuder den hårt sanktionerade regimen.

Besöket har tagits emot med blandade reaktioner i det internationella samfundet, då många ser det som ett tecken på att Nordkorea söker nya allianser i ljuset av ökade tryck från USA och Europeiska unionen. I Sverige har flera helt olika händelser dominerat rubrikerna den senaste tiden.

En rapport från Svensk Handel visar att stölderna i den svenska detaljhandeln har nått 11,3 miljarder kronor under föregående år, vilket motsvarar 1,1 % av den totala omsättningen och en markant ökning jämfört med föregående år. Enligt säkerhetschef Nina Jelver är den organiserade brottsligheten särskilt ansvarig för den ökade kriminaliteten, där dagligvaruhandeln drabbas hårdast med kött och charkuteriprodukter i toppkåren av stulna varor. Samtidigt inträffade en explosion i en villa i Nykvarn söder om Stockholm.

Räddningstjänsten lyckades släcka branden tidigt på morgonen utan att någon skadades, men händelsen har triggat en polisundersökning och en intensiv granskning av området. På den politiska arenan ser vi ett jämnt presidentval i Peru där den tidigare presidentinnan Keiko Fujimori kämpar om ledningen mot vänsterkandidaten Roberto Sánchez, medan i energimarknaden har oljepriserna stigit kraftigt efter en helg med ökade militära spänningar i Mellanöstern - Nordsjöoljan handlas nu till 96,15 dollar per fat, och den amerikanska WTI-priset ligger på 93,58 dollar.

På sportfronten räddade Martin Ødegaard Norge från en förlust i en VM‑förberedande match mot Marocko genom ett mål i den sista minuten, vilket stöttar laget inför kommande matcher. Slutligen har Canada inlett förhandlingar om att köpa 72 svenska Gripen‑jaktplan, ett avtal som kan skapa upp till nio tusen nya jobb och bli landets största försvarsindustriella investering någonsin, samtidigt som flygplanen också kan kompletteras med Saabs radarspaningssystem Globaleye.

Dessa händelser visar på en dynamisk och komplex bild av både internationella och nationella frågor som påverkar ekonomi, säkerhet och politik





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Asiatiska Börser Xi Jinping Nordkorea Svensk Handel Stölder Oljepriser Gripen‑Köp Kanada

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nya stora attacker vid Finska viken: ”Landet påverkas”Tidigt på lördagsmorgonen sköt Ryssland ner över 140 drönare över Sankt Petersburgsregionen. Attackerna visar på Ukrainas växande förmåga att slå till mot mål djupt inne i Ryssland, skriver AP. – Ryssland påverkas av det här, säger militärexperten Johan Huovinen.

Read more »

Varning för gräspollen i stora delar av SverigeSnuva, kliande ögon och tungt huvud. Gräspollenallergiker i stora delar av Sverige kan ha det kämpigt just nu.

Read more »

Trafikkaos efter olycka, Xi Jinping besöker Nordkorea och explosion i villaEn trafikolycka orsakar storstörning, Kinas president Xi Jinping besöker Nordkorea efter sju år och en explosion inträffar i en villa utan skador på personer. Sammanfattning av dagens viktiga nyheter.

Read more »

Kristersson: Sverige står inför stora utmaningarStatsminister Ulf Kristersson anser att Tidöpartiernas svaga opinionsläge beror på att oppositionens regeringsalternativ ännu inte granskats tillräckligt.

Read more »