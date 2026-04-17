Asllani opererad – Gävleutredning växer – Stölder på sjukhus

Nyheter om fotbollsstjärnan Kosovare Asllanis korsbandsoperation och rehabilitering, en expanderande utredning om skjutningen i Gävle med en misstänkt 14-åring, samt rapporter om stölder på sjukhus i Stockholm. Även andra händelser som en misstänkt dödlig skjutning i Boden, en bilbeskjutning i Malmö, ett överfall i Borås och ett ovanligt ljusfenomen över Umeå rapporteras.

Fotbollsstjärnan Kosovare Asllani har genomgått en lyckad korsbandsoperation och påbörjat sin rehabiliteringsresa. Den 36-åriga spelaren ådrog sig en allvarlig knäskada i mars under en match mellan London City Lionesses och West Ham, där flera huvudligament, inklusive det främre korsbandet, slets av. Asllani beskrev själv skadan som en mardröm för alla fotbollsspelare och uttryckte sin sorg när den bekräftades. Nu delar hon med sig av glädjande nyheter via sociala medier, där bilder visar henne vid god vigör och gör tummen upp, vilket indikerar ett positivt utfall av operationen. Hennes eget uttryck, 'Nu börjar den riktiga resan', vittnar om den långa och krävande process som väntar.

Utredningen kring skjutningen i Gävle förra året, som resulterade i sex skadade personer, expanderar och omfattar nu 28 målsäganden. En 14-årig pojke misstänks för mordförsök på samtliga av dessa individer. Trots att sex personer initialt skadades i oktober 2025, har den omfattande räckvidden av kulorna lett till att fler personer som befann sig på Södra Kungsgatan i Gävle nu betraktas som målsäganden, enligt åklagare Jenny Örn. Pojken, som är misstänkt för 28 mordförsök, kommer sannolikt inte att kunna åtalas formellt eftersom han inte var straffmyndig vid tillfället. Istället kan en så kallad bevistalan väckas, där domstolen fastställer hans skuld.

En person anställd vid ett sjukhus i norra Stockholm greps under torsdagseftermiddagen misstänkt för att ha stulit från patienter. Polisen har beslagtagit gods som nu utreds för att spåras. Även om det är för tidigt att bekräfta en koppling till tidigare stölder som rapporterades i februari, har sjukhus i Danderyd tidigare drabbats av liknande incidenter där en kvinna i 50-årsåldern, som då var anställd, var inblandad. Dessa händelser belyser sårbarheten inom vårdinrättningar och vikten av interna säkerhetsrutiner.

En 25-årig man fördes till sjukhus med ambulanshelikopter efter en olycka som inträffade under måndagseftermiddagen söder om Uddevalla. Samtidigt rapporterar telekomjätten Ericsson att deras vinst under första kvartalet understeg marknadens förväntningar, med ett justerat ebita-resultat på drygt 5,5 miljarder kronor, jämfört med marknadens förväntningar på drygt 5,8 miljarder kronor. Bolaget varnar dessutom för ökande insatskostnader, vilket kan påverka framtida resultat.

En händelse i Boden under juldagen 2025 involverade en kvinna och en man i 20-årsåldern. När mannen senare kom till kvinnans hem, utlöste händelsen en situation där polisen larmades. Mannen gjorde utfall mot de anländande poliserna, vilket ledde till att de tvingades skjuta verkanseld, varpå mannen avled. Utredningen kring händelsen, inklusive mord och mordförsök, har nu lagts ned då den misstänkte gärningsmannen är död. Polisens undersökning, som inkluderat kameramaterial, insamlade mobiltelefoner och flera förhör, har lett till detta beslut.

I Malmö blev en bil med två personer i beskjuten med ett skott på Södra gulsparvsgatan under fredagsmorgonen. Inga personer skadades vid händelsen, men två personer försvann på en elsparkcykel efter skjutningen. Händelsen utreds av Skånepolisen.

En kvinna i Borås blev tidigt på fredagsmorgonen utsatt för ett överfall i ett trapphus på väg till arbetet. Hon fördes till sjukhus med ambulans efter att ha ådragit sig ett sår i pannan, men hennes övriga skadeläge är oklart. Polisen utreder händelsen och det är ännu oklart hur såret uppstod eller om några tillhyggen användes.

Ett ovanligt ljusfenomen observerades på himlen österut från Umeå tidigt på fredagsmorgonen, sett av både privatpersoner och en polispatrull. Västerbottenspolisen kunde inte närmare utreda händelsen och bedömde den inte som farlig. Finsk polis mottog också samtal om samma fenomen och kom till samma slutsats. Utredningar av finska myndigheter har pekat på att det rör sig om en rysk bärraket, specifikt en Sojuz-2.1b som användes för att skjuta upp militära satelliter från rymdbasen Plesetsk, enligt ryska försvarsdepartementet





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nyheter: Skogsbrand, konvoj till Gaza, attacker i Libanon och Aftonbladets tipsfunktionSammanfattning av aktuella nyheter som inkluderar en skogsbrand vid Ramnäsberget, en aktivistkonvoj på väg mot Gaza för att bryta blockaden, Israels attacker mot södra Libanon och presentationen av Aftonbladets tipsfunktion för läsare.

Aftonbladet Direkt – Snabba nyheter från AftonbladetSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Aftonbladet Direkt – Snabba nyheter från AftonbladetSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Aftonbladet Direkt – Snabba nyheter från AftonbladetSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Nyheter: Hatbrott i London, Wall Street rekord, Live Nation fälls, Hockeyfinal, Knivdåd och ny musikSammanfattning av dagens viktigaste nyheter: Ett antal incidenter och händelser har präglat natten och dagen. En synagoga i London utsattes för ett brandattentat, vilket utreds som ett antisemitiskt hatbrott. Wall Street noterade nya rekord trots geopolitiska spänningar. Konsertarrangören Live Nation fälls för brott mot konkurrenslagar i USA. Hockeyallsvenskan har startat sina finaler med en seger för seriesegrarna. En person har skadats med ett vasst föremål i Haninge. I El Salvador kommer barn från 12 års ålder att kunna dömas till livstids fängelse. Madonna släpper nytt album i juli, och BBC planerar omfattande personalnedskärningar.

