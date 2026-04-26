Asoro laddad inför Hammarbyderbyt: "Helt annan aura här"

Joel Asoro ser fram emot söndagens derby mot Hammarby och betonar den unika atmosfären i svenska derbyn. Han känner sig redo att bidra och vända den negativa trenden mot Bajen. Även Kristian Lien är laddad inför mötet.

Joel Asoro ser fram emot söndagens derby mot Hammarby med stor entusiasm. Efter en tid i franska Metz är han tillbaka i Djurgården och känner en större frihet och ett större förtroende från tränaren.

Han betonar att atmosfären kring derbyn i Sverige är unik och överträffar till och med upplevelsen av att spela på PSG:s arena. Asoro erkänner att han behöver förbättra sitt spel genom att hota mer i djupet och komma till fler avslutslägen, något han inte lyckades med i den senaste matchen mot Elfsborg. Trots begränsad speltid i Frankrike känner han sig fysiskt redo för att starta i derbyt.

Han har ett positivt historiskt facit mot Hammarby, med två segrar, två kryss och en förlust i fem tidigare möten. Asoro är fast besluten att vända den senaste tidens negativa trend mot Bajen och bidra till en Djurgårdsvinst. Han föredrar en match där Djurgården vinner genom noggrannhet, även om motståndaren spelar bättre, men ser gärna att de också lyckas spela bra och göra mål.

Asoro beskriver den roll han har i Djurgården nu jämfört med sin tidigare tid i klubben som mer fri och tillåtande. Han känner att han får utrymme att utveckla de delar av sitt spel som han saknat under de senaste åren, vilket syns tydligt på träningarna. Han understryker vikten av att kunna omsätta detta i matchsituationer och känner ett starkt förtroende från tränaren, vilket är en stor motivation.

Han ser fram emot att spela inför den passionerade publiken och upplever att atmosfären i svenska derbyn är oöverträffad. Han menar att även om det är fantastiskt att spela på stora arenor som PSG:s, så är känslan och energin från de svenska fansen något helt annat. Han ser Hammarby som ett målfarligt lag och förutspår en intensiv och underhållande match som kommer att gå fram och tillbaka.

Efter två raka förluster där Djurgården anser sig ha presterat bra, är Asoro hungrig efter en seger. Även Kristian Lien, en annan Djurgårdsanfallare, är laddad inför derbyt. Han gjorde sitt första derby i svenska cupen och känner sig nu förberedd och utan fruktan inför mötet. Lien har gjort två mål i allsvenskan hittills, men är inte helt nöjd med sin inledning på serien.

Han har upplevt att matchbilderna ibland har gjort det svårt att bidra, och hade gärna sett fler målchanser i de senaste matcherna. Han beskriver sin start som ”helt okej” men strävar efter att förbättra sin prestation. Både Asoro och Lien är överens om att derbyt mot Hammarby är en viktig match för Djurgården och att de kommer att göra allt för att säkra en seger inför den förväntade stora publiken.

Djurgården vill bryta den negativa trenden mot Hammarby och ge fansen en anledning att jubla. Derbyt lovar att bli en spännande och intensiv tillställning med mycket på spel för båda lagen





