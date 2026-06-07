Assad-regimens misstänkta förövar i Sverige - politik offrens lidande

När misstänkta lojala till Syriens Assad-regim avslöjas i Sverige används avslöjandet av migrationsminister Johan Forssell till argument för tuffare asylregler. Denna uppsats diskuterar behovet av upprättelse för offren och kritiken mot att göra politik av lidandet.

När misstänkta lojala till Assadregimen i Sverige avslöjas måste fokus ligga på att utreda eventuella brott och ge offren upprättelse . I stället använder migrationsminister Johan Forssell avslöjandet som argument för tuffare asylregler.

Det innebär att göra politik av offrens lidande. Genom polisutredningar, sociala medier och vittnesmål från offer i Syrien har medier som Kaliber kunnat koppla flera av männen till Assadregimens brott mot mänskligheten i Damaskus, där de tvingats fly från regimens övergrepp. Till och med en timida styvsyster, som var yogainstruktör, fängslades i 40 dagar efter att ha anklagats för att organisera möten med "terrorister" i sin yogastudio. I praktiken beskrev regimen så här alla som demonstrerade mot diktaturen.

Därför känner jag tacksamhet över att männen avslöjas. För att landet ska kunna läka krävs upprättelse. Syrien är inte unikt i historien. Många länder har gått igenom samma trauman efter krig och diktaturer.

Vad händer när människor som torterat, mördat eller deltagit i övergrepp plötsligt ska leva sida vid sida med sina offer? Hur ska den som förlorat en anhörig eller tvingats fly sitt hem hantera att möta sina plågoandar på gatan? Detta är ett komplext frågeställning som kräver balans mellan rättskipning och samhällsintegration. I Sydafrika undvek man en massiv hämnd efter apartheid genom Sanning och Försoningskommissionen.

I Rwanda ställde Internationella krigsförbrytartribunalen högprofilerade gärningsmän inför rätta, och försoningsprogram genomfördes. Det finns goda exempel att ta lessons av. Men i Sverige ser migrationsministern Johan Forssell en möjlighet att använda frågan till sin fördel. Där offren ser en möjlighet till upprättelse ser han en möjlighet att argumentera för hårdare krav på medborgarskap. Till Sveriges Radio säger han: - För det första så visar ju det varför det är viktigt att skärpa kraven för att bli svensk medborgare.

Här har det ju beviljats medborgarskap utan tillräckliga säkerhetskontroller, utan några egentliga krav över huvud taget. Sen vill ju vi som regering också inför möjligheten att i vissa särskilda fall också återkalla ett svenskt medborgarskap. Han använder alltså några av Assadregimens misstänkta förövare som argument för att skärpa villkoren för en hel grupp människor, där många själva flytt från samma regim. Det leder till dubbelbestraffning av offren.

Hur mycket syriska offer än har lidit och hur mycket jag än avskyr förövarna måste vi stå upp för rättsstaten, annars betyder den ingenting om den bara gäller människor vi tycker om. Rättvisa handlar inte om att flytta ett problem över en nationsgräns till en annan. Nejl, Forssells förslag att urholka asylrätten hjälper inga syrier. Det kan i stället gör det svårare för dem att få skydd och integrationsprocessen kan äventyras.

Samtidigt måste vi säkerställa att personer som misstänks för grova brott inte kan gå fria utan att ställas till ansvar. Det krävs en differensierad diskussion som inte reducerar ett komplext mänskligt och rättsligt problem till ett enkelt politiskt arguments





ETC_redaktionen / 🏆 17. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Assadregimen Brott Mot Mänskligheten Asyl Johan Forssell Upprättelse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mats Holm: När Sverige lät alla människor bli cheferJoggarna pratade högre än den parningslystna koltrasten, mer bekymrat än lövsångaren. De lät som chefer.

Read more »

Harder osäker inför Sverige: 'Det påverkar' - SverigeODENSE. Den danska stjärnan Pernille Harder har dragits med skada. Det gör att hon är ett osäkert kort inför VM-kvalmatchen mot Sverige. - Jag hade kunnat ge ett klassiskt tränarsvar, men det påverkar, säger Tony Gustavsson.

Read more »

JUST NU: Så startar Sverige mot Danmark - SverigeSverige ställs mot Danmark i VM-kvalet. Avspark är klockan 19.15.

Read more »

Branschen som jublar när Sverige flaggarNationaldagen gör juni till årets viktigaste månad för flaggstångsbranschen. Efter 30 år bland flaggor ser Fredrik Lind hur svenskarnas relation till den blågula fanan förändrats - och har lett till en bransch i medvind.

Read more »