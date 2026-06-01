ASUS presenterar ROG Ally: Specs, pris och lanseringdatum

ASUS gav igår en detaljerad presentation av ROG Ally, den bärbara spelkonsolen som lanserats med AMD Ryzen Z1 Extreme, 120Hz-skärm och Windows 11. Läs mer om tekniska specifikationer, batteritid, kompatibilitet med spelplattformar och när den kommer att skeppas till Sverige.

Igår arrange ASUS en presentation där de presenterade ROG Ally mer utförligt, den bärbara spelkonsolen som först visades förra månaden. Den första versionen av ROG Ally kommer med AMD:s senaste Ryzen Z1 Extreme-processor, vilket redan var känt tidigare.

Den kommer att ha en 7 tum stor skärm med en upplösning på 1920x1080 pixlar och en uppdateringsfrekvens på 120Hz. Ytterligare har den 16GB RAM, 512GB lagringsutrymme, Wi-fi 6E, Bluetooth 5.2 och stereohögtalare. Batteriet har en kapacitet på 40Wh och sägs räcka tillcirka 2 timmar under högprestandaspel på lokalt lagrade spel och upp till 6,8 timmar vid molnspel eller videotittning. ROG Ally kör Windows 11 och kan köra alla spel tillgängliga via Steam eller Epic Game Store.

Det är också möjligt att köra spel via Xbox Game Pass, och det inkluderar en tre månader lång medlemskap i tjänsten vid köp av ROG Ally. Om man vill använda ROG Ally som en traditionell Windows-dator kan man också ansluta den till en extern monitor, tangentbord och mus viaUSB-C-station eller liknande. Den första versionen av ROG Ally släpps den 13 juni och kommer i Sverige att kosta 9500 kronor. Förhandsbokningarna för ROG Ally har redan startat.

Under tredje kvartalet kommer ASUS också att släppa en ROG Ally med den mindre kraftfulla processorn AMD Ryzen Z1. Priset för denna modell är ännu inte känt. Här nedan finns en sammanfattning av ASUS presentation av ROG Ally från igår samt en längre videorecension





ROG Ally ASUS Bärbar Spelkonsol AMD Ryzen Z1 Extreme Windows 11 Spel Teknik

