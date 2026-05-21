Athinna Persson Lundgren pekades ut som bäst på fest efter match mot Malmö FF

Athinna Persson Lundgren, Hammarby-mittfältare, fick utmärkelsen som bäst på fest efter onsdagens match mot Malmö FF. Hon var osäker på vad hon hade gjort för att förtjäna utmärkelsen, men var glad för uppmärksamheten.

Då pekades Athinna Persson Lundgren ut som bäst på fest. Efter titeln pekades mittfältare n ut som bäst på fest – av sin huvudtränare William Strömberg.

I onsdagens match, när Hammarby slog Malmö FF, fick Persson Lundgren ett inhopp. Efteråt var hon själv osäker på vad hon hade gjort för att förtjäna utmärkelsen. - Jag vet inte... Svårt att säga, men jag är väl bra på att liva upp stämningen, säger Persson Lundgren till Fotbollskanalen.

Det är väl fint att få höra det, att man tar tag i taktpinnen lite. Det var bra fixat av klubben och fint välkomnande på "Medis" också. Middag och lite fest, det var verkligen bra. Det betyder väldigt mycket, bara att få några få minuter är ju allt liksom.

Man vill ju spela och det är det man tränar för hela tiden. Jag fick ändå mycket speltid i början, mindre nu på slutet, men jag försöker bara träna på så bra jag kan





