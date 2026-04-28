Atlas Copco rapporterar minskad omsättning – stark efterfrågan på vakuumutrustning

Atlas Copcos senaste rapport visar på en omsättningsnedgång men en organisk tillväxt. Stark efterfrågan på vakuumutrustning från halvledarindustrin bidrar positivt. Geopolitisk oro kvarstår.

Atlas Copco s rapport för perioden visar på en omsättning som sjunkit med 5,1 procent till 40 540 miljoner kronor, jämfört med 42 730 miljoner kronor föregående år.

Detta resultat ligger under analytikernas förväntningar, som låg på 41 496 miljoner kronor enligt Bloomberg. Trots omsättningsnedgången redovisar bolaget en organisk försäljningstillväxt på 3 procent, en förbättring jämfört med -2 procent föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 8 261 miljoner kronor, vilket också är något lägre än de förväntade 8 570 miljoner kronor. Rörelsemarginalen förbättrades dock till 20,4 procent från 20,1 procent.

Justerat rörelseresultat landade på 8 329 miljoner kronor, under förväntningarna på 8 496 miljoner kronor, med en justerad rörelsemarginal på 20,5 procent jämfört med 20,8 procent. Resultatet efter skatt minskade till 6 259 miljoner kronor från 6 598 miljoner kronor. Orderingången sjönk med 2,3 procent till 45 395 miljoner kronor, vilket också var under analytikernas konsensus. En mer detaljerad analys av orderingången visar att utrustning och service förbättrades jämfört med föregående år.

Denna förbättring drevs primärt av en stark ökning i efterfrågan på vakuumutrustning. Efterfrågan på industrikompressorer förblev i stort sett oförändrad, medan ordervolymerna för gas- och processkompressorer minskade märkbart. Den signifikanta ökningen av orderingången för vakuumutrustning kan tillskrivas en ökad efterfrågan från halvledarindustrin, men även en märkbar ökning av orderingången från allmän industri bidrog till detta positiva resultat. Företagsledningen betonar att den geopolitiska situationen fortsätter att skapa osäkerhet bland kunderna, vilket påverkar investeringsbesluten.

Den nuvarande situationen i Mellanöstern har hittills haft en begränsad direkt finansiell påverkan på koncernen, men det är svårt att förutsäga potentiella indirekta effekter med tanke på den rådande osäkerheten. Bolaget fortsätter att övervaka situationen noggrant och anpassa sin strategi efter behov.

Aptahems företrädesemission av aktier tecknades endast till 23,7 procent, vilket innebär att bolaget får in 3,3 miljoner kronor före kostnader. Emissionsguiden har retroaktivt flaggat för risker i emissionen. Andra AP-fonden har underpresterat under en period av tio år, och en jämförelse visar att kapitalet teoretiskt sett kunde ha varit cirka 90 miljarder kronor högre om fonden hade matchat genomsnittet. Riskkapitalbolaget EQT:s fastighetsfond Real Estate Europe Logistics Value Fund V har nått sin maximala teckningsgräns med åtaganden om 3,1 miljarder euro.

Slutligen har köksutrustningsbolaget Eatgood Sweden beslutat om en företrädesemission som kan tillföra bolaget 5,5 miljoner kronor före kostnader, och Emissionsguiden har inlett sin bevakning av emissionen. Dessa olika händelser visar på en blandad bild av den svenska marknaden, med både utmaningar och möjligheter för olika företag och fonder





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kommentar: Bure går från fiasko till börsvinnareInvestmentbolaget Bure har gjort en stark comeback, i takt med att de viktigaste innehaven börjat prestera på börsen, skriver Di:s Jonathan Axelsson.

Read more »

Bookbeat visar stark tillväxt under första kvartalet med 14 procents intäktsökningStreamingtjänsten Bookbeat rapporterade en imponerande tillväxt under det första kvartalet, med en intäktsökning på 14 procent justerat för valutaeffekter. Alla marknader visade tillväxt, inklusive den tyska marknaden som sätter nya rekord i antalet nya användare. Bolaget fortsätter att stärka sin position på marknaden och konkurrera med etablerade aktörer som Storytel.

Read more »

Afv Redovisar Stark Tillväxt – Fordonsvinsten Ökar MarkantAfv rapporterar en nettoomsättningsökning på 38 procent och en kraftig ökning av fordonsvinsten. Samtidigt inleds samarbete med Ifrågasätt Media för kommentarsfunktion och analyseras utmaningar inom banksektorn och advokatyrket.

Read more »

Afv rapporterar stark tillväxt men lägre rörelsemarginalBolaget Afv visar en nettoomsättningstillväxt på 17,0 procent till 7 514 miljoner kronor, driven av konsumentaffären och vårdsegmentet. Rörelseresultatet ökade till 128 miljoner kronor, men rörelsemarginalen sjönk till 1,7 procent på grund av nystartade verksamheter.

Read more »

Hammerglass ökar försäljningen – stark efterfrågan på säkerhetsglasHammerglass, tillverkare av extremt tåligt glas, ser en kraftig ökning av efterfrågan på grund av ökad oro i Sverige och världen. Exporten, stödd av EKN, är avgörande för företagets tillväxt, särskilt satsningen på Australien. Glaset används inom fastigheter och automotive för att maximera säkerheten.

Read more »

Scandi Standard serverar stark rapportKycklingbolaget Scandi Standard redovisar en både ökad omsättning och rörelsevinst under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Read more »