Atrium Ljungberg: Resultat för Q1 2026 – Blandad bild med ökade hyresintäkter och minskat resultat

Atrium Ljungberg AB (publ) presenterar resultatet för det första kvartalet 2026. Rapporten visar på en ökning i totala hyresintäkter, men även en minskning i förvaltningsresultatet och resultatet per aktie. Orealiserade värdeförändringar påverkade resultatet efter skatt.

Atrium Ljungberg AB (publ) presenterar idag resultatet för det första kvartalet 2026. Den totala hyresintäkten för kvartalet uppgick till 759 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 735 miljoner kronor under motsvarande period föregående år, vilket motsvarar en ökning på 3,3 procent. Denna ökning döljer dock en viss komplexitet då den jämförbara beståndsomsättningen faktiskt minskade med 1,5 procent.

För att ge en mer nyanserad bild kan man notera att hyresintäkterna för jämförbart bestånd minskade med 1,5% (3,2). Det är viktigt att förstå de underliggande faktorerna som driver dessa förändringar för att bedöma företagets långsiktiga prestationer. Vidare uppgick förvaltningsresultatet till 514 miljoner kronor (519), en minskning med -0,9 procent, där jämförbart bestånd minskade med 3,4% (2,2). Denna nedgång indikerar en utmaning i att upprätthålla samma nivå av lönsamhet som tidigare, trots en positiv total hyresintäkt. Projekt- och entreprenadomsättningen visade en positiv trend och uppgick till 110 miljoner kronor (78), samtidigt som bruttoresultatet landade på -2 miljoner kronor (1). Detta tyder på en viss volatilitet i dessa affärsområden, men också en potential för framtida tillväxt. Kvartalsresultatet per aktie landade på 0,50 kronor (0,52), vilket speglar en viss minskning i lönsamheten per aktie jämfört med föregående år. \ Resultatet efter skatt landade på 202 miljoner kronor (453), motsvarande 0,32 kronor per aktie (0,72). Denna signifikanta minskning påverkas starkt av de orealiserade värdeförändringarna på fastigheter som visade ett negativt resultat på -215 miljoner kronor (179), varav projektvinster uppgick till 50 miljoner kronor (20). De orealiserade värdeförändringarna på derivat, å andra sidan, uppvisade en positiv effekt och uppgick till 154 miljoner kronor (71). Dessa orealiserade värdeförändringar kan vara volatila över tid och påverka resultatet avsevärt. Resultatet för perioden uppgick till -8 miljoner kronor (23). Balansräkningen visar att substansvärdet per aktie är starkt påverkat av fastighetsportföljen. De orealiserade värdeförändringarna är en viktig komponent i att förstå förändringarna i det egna kapitalet. I rapporten framgår även att nettoskulden har förändrats och det är viktigt att analysera hur detta påverkar bolagets finansiella ställning. För att ge en helhetsbild av den finansiella hälsan bör man också ta hänsyn till företagets kassaflöde och dess förmåga att generera intäkter. Återinvesteringen i fastighetsbeståndet är en annan faktor att beakta för att förstå företagets framtida potential. \ Sammanfattningsvis visar resultatet för det första kvartalet 2026 på en blandad bild. Medan den totala hyresintäkten ökade, upplevde företaget en minskning i förvaltningsresultatet och en nedgång i resultatet per aktie. Orealiserade värdeförändringar hade en betydande påverkan på resultatet efter skatt, vilket understryker vikten av att analysera de underliggande faktorerna bakom dessa förändringar. Rapporten indikerar att Atrium Ljungberg står inför både möjligheter och utmaningar. För att säkerställa en hållbar tillväxt är det viktigt att bolaget fokuserar på att stärka sitt jämförbara bestånd och effektivt hantera projekt- och entreprenadverksamheten. De genomförda åtgärderna under andra kvartalet 2025 kommer att ha en påverkan på resultatet framöver. Justeringar av jämförelsetal som påverkas av antalet aktier har gjorts retroaktivt för att säkerställa korrekta jämförelser. Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2026 kl. 07.30 CET





