ATS-Orwak och framtidens avfallshantering genom smart finansiering

Läs om hur ATS-Orwak optimerar återvinning för livsmedelsbutiker och hur deras partnerskap med Svea Bank möjliggör kraftig tillväxt.

För de flesta kunder som besöker en livsmedelsbutik är processerna bakom kulisserna helt osynliga. När man handlar sina dagliga varor reflekterar man sällan över vad som händer med all den emballage och det avfall som genereras i butiksdriften.

På baksidan av dessa lokaler finns dock en komplex logistik som kräver precision och effektivitet. Här spelar det svenska företaget ATS-Orwak en avgörande roll genom att erbjuda specialiserade komprimatorer för wellpapp, plast och organiskt material. Genom att implementera avancerad teknik kan bolaget hjälpa sina kunder att komprimera avfallet upp till tio gånger dess ursprungliga volym. Detta leder inte bara till en betydligt mer organiserad arbetsmiljö för personalen, utan minskar även behovet av frekventa tömningar.

I en tid där hållbarhet och optimering av transportflöden står i centrum, blir minskningen av antalet transporter en viktig miljömässig och ekonomisk vinst för både butikskedjorna och samhället i stort. En av de mest intressanta aspekterna av ATS-Orwaks affärsmodell är hur de har integrerat finansiella lösningar i sitt produktutbud. Istället för att enbart förlita sig på direkta försäljningar, har företaget skapat ett flexibelt system där kunderna kan hyra utrustningen över längre perioder.

Idag väljer cirka sextio procent av kunderna denna hyresmodell, vilket ger en stabilitet som är sällsynt i renodlad maskinförsäljning. Genom att erbjuda service, anpassningar och teknisk support som en del av hyresavtalet säkerställer ATS-Orwak att maskinerna alltid fungerar optimalt och kan anpassas efter butikens specifika behov. Detta är särskilt värdefullt när en verksamhet expanderar eller genomgår ombyggnationer, då utrustningen kan flyttas eller uppgraderas utan att kunden behöver stå för en enorm engångsinvestering.

Denna flexibilitet gör att tröskeln för att investera i modern och effektiv avfallsteknik sänks avsevärt för mindre och medelstora aktörer. Denna strategiska inriktning har haft en dramatisk effekt på bolagets ekonomiska utveckling. Sedan starten år tvåtusentre, då omsättningen låg på omkring trettio miljoner kronor, har företaget vuxit till att omsätta hela trehundratjugo miljoner kronor. Denna tillväxt hade enligt vd Daniel Egeberg inte varit möjlig utan det nära samarbetet med Svea Bank.

Genom detta partnerskap kan komplexa investeringar omvandlas till hanterbara månadskostnader, ofta utspridda över sjuttiotvå månader. Detta skapar en vinn-vinn-situation där kunden får en förutsägbar kostnadsbild medan ATS-Orwak får ett snabbare och starkare kassaflöde. Eftersom komprimatorer är robusta maskiner med lång livslängd, passar hyresmodellen perfekt för produkttypen. Den finansiella strukturen gör det möjligt för leverantören att snabbt återinvestera kapital i nyutveckling och expansion, vilket ytterligare stärker deras position på marknaden.

Det är ett tydligt exempel på hur rätt finansieringspartner kan förvandla en produktleverantör till en strategisk tjänstepartner som driver både ekologisk och ekonomisk hållbarhet





