Att höra snabbare - en utmaning för oss äldre

En debattartikel om att höra snabbare och tydligare, och om hur vi kan lära oss att göra det.

En bekymrad, lätt uppgiven, morfar hörde av sig och berättade att han har svårt att uppfatta vad barnbarnen säger. De talar snabbt och högt, säger han, och trots hörapparat kan han inte hänga med.

Det är inte han som är ensam om detta, han är en av många tusen som har svårt att lära sig att höra snabbare. Vi får vänligt be barnbarnen att tala högre, långsammare och tydligare, men det är inte bara ljudstyrkan som är problemet. Diskriminering, att kunna särskilja de olika språkljuden, är också en viktig faktor. Många vuxna har förlorat förmågan att höra syrsorna, eftersom tonhöjden är för hög.

Det kan vara besvärligt när vi får svårt att skilja konsonanterna åt, särskilt f-, s-, sje- och tje-ljuden. Detta kan leda till att vi gissar fel och fattar fel. För att förstå och bli förstådd krävs samarbete mellan talare och lyssnare. Vi måste anstränga oss för att uppfatta innehållet och inte förenkla uttalet så att missuppfattas.

Personer med god hörsel kan kosta på sig en mängd förenklingar, men personer med dålig hörsel måste anstränga sig mer. Vi måste lära oss att höra snabbare, men vi måste också lära oss att tala tydligare och högre. Ju mer vi umgås och pratar med varandra, desto snabbare och mer förenklat kan vi tala. Men vi måste också vara medvetna om att vi inte kan förenkla uttalet så mycket att vi missuppfattas





