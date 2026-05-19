Att vänta i nästan 42 år för en hyresrätt i attraktiva lägen

En man väntade i 42,3 år innan han i april fick skriva kontrakt på en våning på 165 kvadratmeter på Kommendörsgatan. Hyran för lägenheten ligger på 19 000 kronor, vilket är ungefär lika mycket som för en nyproducerad fyra i Bandhagen eller Rinkeby. Tidningen skriver att de 11 hetaste adresserna, som förmedlats sedan 1980, har krävt enkötid på minst 40 år. Det handlar bland annat om lägenheter vid Mosebacke Torg, Frejgatan och Barnängsgatan.

Det är långa kötider, och det speglar även det faktum att man har kunnat vara registrerad länge hos oss, säger Marika Klerby-Nordström, marknadschef på Stockholms stads bostadsförmedling, till Mitti. Hyran för lägenheten ligger på 19 000 kronor, vilket är ungefär lika mycket som för en nyproducerad fyra i Bandhagen eller Rinkeby. Det handlar bland annat om lägenheter vid Mosebacke Torg, Frejgatan och Barnängsgatan





