Attack on Ukrainian Nuclear Power Plant and Other Incidents in the Russo-Ukrainian War

The news text discusses various incidents in the ongoing Russo-Ukrainian war, including an attack on a nuclear power plant in Zaporizjzja, a fire at an oil refinery in Afipsky, and a rocket attack on a residential building in Pavlohrad. It also mentions the participation of Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in the upcoming G7 summit in France and the development of new military technologies in Ukraine.

En attack har kapat elförsörjningen till kärnkraftverket i Zaporizjzja i det ryskockuperade södra Ukraina, meddelar FN:s atomenergiorgan IAEA. Ingen förhöjd radioaktivitet har registrerats, skriver IAEA i ett uttalande och lägger till att dieselaggregat i nuläget används för strömförsörjning för viktiga funktioner, bland dem kylsystem.

Det framgår inte vem som ligger bakom anfallet vid anläggningen, som är Europas största kärnkraftverk. Det inträffade på onsdagskvällen och riktades mot en närliggande transformatorstation. Kiev och Moskva har upprepade gånger anklagat varandra för att riskera en katastrof genom att attackera kärnkraftverket och dess närliggande område. En brand har utbrutit vid oljeraffinaderiet i Afipsky knappt 20 mil från Krim efter att ukrainska drönare slagit till mot anläggningen.

Ryska företrädare hävdar att vrakdelar från en drönare fallit ner och slagit sönder en gasledning till ett bostadsområde, och det är oklart hur omfattande skadorna är. Föregående natt attackerade Ukraina bland annat raffinaderiet Kujbysjev i Samara omkring 80 från mil gränsen och därifrån säger två källor till Reuters att verksamheten stoppats helt. Både Afipsky och Kujbysjev beskrivs som betydelsefulla, varav den senare särskilt för militärens bränsleförsörjning.

Minst tolv personer har skadats efter ett ryskt anfall mot ett lägenhetshus i staden Pavlohrad i östra Ukraina. En av dem är allvarligt skadad, rapporterar Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommer att delta på G7-toppmötet i Frankrike nästa vecka, meddelar den franske presidenten Emmanuel Macron.

– Detta är mycket viktigt för oss eftersom vi behöver återuppbygga konsensus inom G7 gällande stödet för Ukraina (i kriget mot Ryssland), säger Macron, med syfte på meningsskiljaktigheterna mellan europeiska ledare och USA, vars president Donald Trump också närvarar. Mötet hålls i franska Evian 15–17 juni. Zelenskyj kommer att delta vid ett möte på tisdag morgon, uppger Macron.

Ledarna för Egypten, Saudiarabien, Qatar and Förenade arabemiraten kommer också att bjudas in till ett sammanträde för att diskutera kriget i Mellanöstern, enligt den franske presidenten. Nu rapporteras nedskjutna ukrainska drönare över Moskva- och Leningradregionerna så gott som dagligen, men attackerna slår även närmare Ukraina. Natten till i måndags träffades ett tåg på väg till Simferopol på ryskockuperade Krim, vilket fick all tågtrafik på halvön att stoppas.

Oberoende ryska Fontanka rapporterar om panik bland ryska turister som strandsatts efter solsemestern; Kommersant om massavbokningar inför den stundande sommarsäsongen.att landets styrkor använde kryssningsrobotar av typen F-5 Flamingo i nattens attack mot en robot- och drönaranläggning i ryska Tjeboksary. Roboten har utvecklats av ett ukrainskt företag och kan bära stridsspetsar som väger upp till ett ton. Den har används vid några tillfällen i kriget tidigare, första gången under sommaren 2025.

Den ukrainska vapentillverkaren Fire Point inledde förra veckan tester av ny luftvärnsrobot: FP-7. X.Den nyutvecklade roboten är tänkt som ett billigare alternativ för att bekämpa ballistiska robotar och drönare från Ryssland än det amerikanska Patriot-systemet eller fransk-italienska SAMP-T. En FP-7. X-robot beräknas kosta 700 000 dollar, vilket kan jämföras med 3,8 miljoner dollar per Patriot-robot, enligt Shtilerman.

Han tillägger att produktion i större skala kan börja i augusti i år, men att mycket hänger på leveranser av sökutrustning från tyska Diehl Defence. Fire Point ska även ha fört samtal om samarbete för att utveckla luftvärnssystemet med tyska Hensoldt och franska Thales, italienska Leonardo och norska Kongsberg. Ukrainsk beskjutning uppges ha träffat ett raffinaderi i Samara och ett forsknings- och produktionsanläggning i Tjeboksary norr om västra Kazakstan, rapporterar Kyiv Independent.

På bilder syns filmer av stigande rökpelare, men några bekräftande rapporter om skadornas omfattning finns inte





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