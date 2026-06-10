Attacklista med hemadresser hittats i Belfast

Polisen i Belfast har hittat en attacklista med adresser som skulle attackeras. En man i 40-årsåldern skadades allvarlig i en knivattack som utlöste demonstrationer mot migranter.

Nu har en attacklista med hemadresser hittats, enligt polisen. Spänt läge i Belfast – vattenkanoner mot demonstranter. Tisdagen brutala knivattack, där en man i 40-årsåldern skadades allvarlig, utlöste invandringsfientliga demonstrationer där upprorsmakarna riktade in sig på bostäder och fordon som tillhör migranter, rapporterar Channel 5.

Nu har polisen hittat en lista på sociala medier med adresser som skulle attackeras. – Vi har fått telefonsamtal från ett antal familjer, husägare, grannar och samhällsmedborgare i stort som är extremt oroliga efter det här, säger en talesperson





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Belfast Attacklista Hemadresser Polisen Demonstranter Knivattack Migranter

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