Attana satsar på kommersiell tillväxt med avancerad bindningsanalys för läkemedelsutveckling

Bioteknikbolaget Attana genomför en emission för att finansiera en strategisk omställning mot en mer kommersiell verksamhet. Företaget riktar sig nu till kontraktslaboratorier med en avancerad teknik för mätning av bindningsdynamik, en faktor som kan avgöra läkemedlens framgång. Genom en hyrmodell söker Attana bredda sin kundbas och skapa återkommande intäkter.

Bioteknikbolaget Attana har under lång tid utvecklat en avancerad teknisk lösning med stark vetenskaplig grund och befinner sig nu i ett avgörande skifte mot en mer kommersiell marknad.

Företaget riktar sig främst till kontraktslaboratorier (CRO:er) som utför analyser för läkemedels- och bioteknikbolag, en stor och snabbt växande marknad med hård konkurrens. I denna miljö är det avgörande att kunna erbjuda analyser som är både högkvalitativa och realistiska, vilket ger CRO:erna ett konkurrenskraftigt försprång. Attanas teknik går utöver traditionella tester som oftast endast svarar på om en molekyl binder eller inte.

Med deras instrument kan man mäta hur bindningen faktiskt sker över tid - hur snabbt den sker, hur stark den är och hur länge den varar. Denna djupare analys är avgörande eftersom två molekyler som verkar likvärdiga i ett standardtest kan uppvisa betydande skillnader i bindningsdynamik. En molekyl kan binda snabbt men släppa nästan direkt, medan en annan binder långsammare men bibehåller bindningen under längre tid.

Denna skillnad kan påverka läkemedlets effektivitet, optimala dosering och säkerhetsprofil på ett sådant sätt att den blir avgörande för framgång i utvecklingen. Attanas lösning gör det möjligt att identifiera och sortera fram de mest lovande kandidaterna tidigt i processen, vilket minskar riskerna och de enorma kostnaderna som är förknippade med att driva en misslyckad kandidat fram till kliniska studier. För att underlätta för CRO-laboratorier att använda Attanas teknik har bolaget infört en hyrmodell.

I stället för att kräva ett dyrt direktköp av instrumentet kan laboratorier testa tekniken i sin egen verksamhet under en period. Denna flexibla modell sänker barriären för adoption och ger Attana ett tydligare väg mot återkommande intäkter och bättre kundrelationer. Det gör också det kommersiella erbjudandet mer skalbart. Attana, som är noterat på NGM Growth Market, genomför just nu en emission för att finansiera denna strategiska omställning.

Bolaget har både den pionjäranda tekniken, den nödvändiga vetenskapliga valideringen och en ny strategi med fokus på försäljning till CRO-marknaden. Målet är att adressera ett av läkemedelsindustrins dyraste och mest kritiska problem: att på ett tidigt stadium kunna välja de rätta kandidaterna för vidare utveckling. Detta kan göra emissionen till en intressant möjlighet för investerare som vill följa Attanas resa från ett avancerat forskningsbolag till en kommersiell aktör på den globala marknaden





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Attana Biotech Läkemedelsutveckling CRO Bindningsanalys Emission NGM Growth Market

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ledningsarbete genom Andersberg påbörjatSå påverkas framkomligheten.

Read more »

Alvotech fastställer miljardemissioon | AffärsvärldenIsländska bioteknikbolaget Alvotech har fastställt villkoren för sin tidigare aviserade nyemission.

Read more »

Attana riktar in sig på CRO-marknaden med ny bindningsanalysBioteknikbolaget Attana lanserar en kommersiell strategi mot kontraktslaboratorier och söker kapital genom en emission. Företagets avancerade teknik kan mäta hur läkemedelskandidater binder över tid, vilket kan minska osäkerhet och kostnader i läkemedelsutvecklingen. En hyresmodell gör det möjligt för laboratorier att prova utan stora initiala investeringar.

Read more »

Attana riktar in sig på kontraktslaboratorierBioteknikbolaget Attana bygger upp en avancerad teknik med stark vetenskaplig förankring och riktar nu in sig på en mer kommersiell marknad: kontraktslaboratorier (CRO:er) som gör analyser åt läkemedels- och bioteknikbolag.

Read more »