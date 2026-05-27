August Wittgenstein: Jag är beredd att spela bondskurk - bara ring

August Wittgenstein, känd för sin roll i Trolösa och som tysk prins, spelar Hugo i nya triangeldramat Trion. Han berättar om karriären, inspireringen från James Bond och varför Sverige känns som en bättre plats för skådespelare än Los Angeles.

August Wittgenstein syns i nytt triangeldrama när serieversionen av Trion får premiär 1 juni. Den svensk-tyska skådespelare n, som även är tysk prins, har tidigare varit med i internationella produktioner som The Crown och Das Boot , och i Sverige har han bland annat spelat i Tomas Alfredsons serieversion av Trolösa .

I Trion går han rollen som den melankoliske Hugo, en ensamvarg som hamnar i en känslomässig treperson kärleksrelation med sin ungdomskärlek Thora och hennes bästa vän August. Serien, som regiseras av Anders Hazelius, skildrar tre studenters liv i början av tjugoåren och konsekvenserna av deras val. Wittgenstein berättar att han försöker hitta paralleller i sitt eget liv för att förstå sina karaktärer och att det känns underbart att arbeta mer i Sverige än i Tyskland nu.

Han inspirerades av James Bond som barn och drömmer fortfarande om att en dag spela en skurk i en Bondfilm. Trots sin förändrade karriär vänder han sig tillbaka till sin akademiska bakgrund och finjusterar sina metoder. Serien är en adaptation av Johanna Hedmans roman och visar stämningar och blickar som inte ens boktexten kan fånga. Wittgenstein som bor i Berlin har medverkat i ett fyrtiotal tyska produktioner och förväntas få ännu fler stora roller





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

August Wittgenstein Trion Triangel Drama James Bond Skådespelare Prins Trolösa The Crown Das Boot Sverige Tyskland Anders Hazelius Johanna Hedman Seriepremiär Romantik Karriär

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hur kan jag förlåta sveket från min vän?Frågespalt: Så kan man gå vidare i livet efter besvikelse och bitterhet.

Read more »

Christer Sturmark: Jag föredrar en AI som faktiskt vet vem Karin Boye ärAtt vägra delta i en svensk språkmodell är inte att skydda litteraturen från AI – det är att lämna walkover till aktörer som redan struntar i

Read more »

Jag antar att våra barn får betala festenGUSTAVSBERG. Politisk desperation tar sig olika uttryck.

Read more »

ANN HEBERLEIN: Jag vet att dom inte har legat på flera årAlla mina väninnor har sagt att jag måste ”lära mig att vara ensam”. Jag har aldrig fattat varför – det är inte så att jag ligger i fosterställning och darrar av ångest när jag är ensam. Jag tycker bara att det är tråkigt. Livet har liksom mer mening när man delar det med någon annan.

Read more »