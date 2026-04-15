Aurora 26: Massiv militärövning präglar Norrtälje kommun

Under slutet av april och början av maj genomförs den omfattande militärövningen Aurora 26 i Norrtälje kommun. Tusentals deltagare och en rad militära operationer, inklusive skjutningar och drönaranvändning, kommer att påverka flera områden, särskilt längs kusten där Försvarsmakten övar strid på mindre öar.

Under den kommande perioden, som sträcker sig från slutet av april till inledningen av maj, kommer Norrtälje kommun att vara skådeplatsen för den betydande militärövning en Aurora 26 . Denna återkommande och omfattande övning samlar i år omkring 18 000 deltagare, en imponerande siffra som inkluderar personal från både Sverige och en rad andra nationer. Syftet är att träna och förbättra förmågan att agera i en hotfull omgivning och att stärka det nationella och internationella samarbetet inom försvaret. Norrtälje kommuns geografiska läge, med dess kuststräcka och varierande terräng, gör platsen till en strategiskt viktig yta för den här typen av övningar.

Aurora 26 kommer att märkas på flera platser inom kommunen, och de mest intensiva aktiviteterna förväntas äga rum i de yttre delarna av skärgården. Försvarsmakten har erhållit tillstånd att använda ett antal mindre öar och kobbar för stridsövningar, helt utan kostnad för försvaret. Dessa öar, som utgör en del av den större fastigheten Tjockö 2:6, täcker ett specifikt område från Långören till Kläppen och inkluderar även en del av Stor-Högskär. Området där övningarna äger rum är redan inhägnat av militära skjutfält, vilket innebär att öarna under övningsperioden kommer att befinna sig inom ett riskområde för skarp beskjutning. Detta understryker allvaret och realismen i de scenarier som övas.

I en ansökan till fastighetsägaren, Norrtälje kommun, framgår tydligt Försvarsmaktens intentioner för övningsområdet. Man önskar genomföra skjutningar med lös ammunition, vilket inkluderar användning av handeldvapen och kulsprutor. Vidare planeras användning av olika typer av lys- och rökammunition för att på ett realistiskt sätt simulera stridsförhållanden. Utöver detta finns en ambition att flyga olika typer av drönare inom området, vilket möjliggör övervakning och målinriktning på distans. Dessutom önskar man ha kapacitet att landa och lyfta med helikoptrar, vilket indikerar en bredd av militära operationer som ska övas. Denna mångfacetterade ansökan visar på en önskan att täcka in en bred uppsättning av militära förmågor under Aurora 26.

Dessa aktiviteter kommer naturligtvis att kräva noggranna säkerhetsåtgärder och information till närboende och andra berörda för att minimera eventuella störningar och risker. Försvarsmaktens närvaro och de planerade övningarna markerar en viktig period för regionen ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Kommunen har också en ambition att informera sina medborgare om övningens genomförande och dess påverkan, så att alla berörda parter har en uppfattning om vad som kommer att ske. Detta är en del av en pågående process för att stärka försvaret och dess förmåga att möta framtida hot, där övningar som Aurora 26 spelar en central roll i att säkerställa landets säkerhet. Den specifika användningen av öar och kobbar i skärgården är ett uttryck för den variation av terräng och miljöer som är nödvändiga för att upprätthålla och utveckla en robust försvarsförmåga.





NT_Roslagen / 🏆 32. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aurora 26 Norrtälje Försvarsmakten Militärövning Säkerhet

United States Latest News, United States Headlines

