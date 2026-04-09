Aurora Line 2 planeras: Diskussion om elpriser och framtida energilösningar

Trots kritiken och de höga elpriserna under vintern, planeras en andra Aurora Line för att ytterligare sammanlänka Sveriges och Finlands elsystem. En studie pågår för att utvärdera möjligheterna.

Foto: Hjalmar Fredbo/SVT\ Aurora Line s etablering väcker fortsatt debatt, samtidigt som planerna för en andra länk mellan Sveriges och Finlands elsystem fortskrider. Vintertidens rekordhöga elpriser, delvis associerade med den nyinstallerade Aurora Line , har lett till intensiv granskning och diskussion om energipolitikens framtid.

Trots kritiken är Fingrid och Svenska Kraftnät redan i startgroparna för en andra Aurora Line, ett initiativ som syftar till att ytterligare sammanlänka ländernas elnät. \Diskussionen kring elpriserna har intensifierats i takt med de extrema kostnaderna under vintern. Den nyinvigda Aurora Line, som förbinder Finland och Sverige, har ofta pekats ut som en bidragande faktor till de höga priserna. Dock framhåller Svenska Kraftnät att skulden är mer komplex. Daniel Gustafsson, avdelningschef för kraftsystem på Svenska Kraftnät, förklarar att den främsta orsaken till de höga elpriserna är de ovanligt kalla väderförhållandena. Samtidigt medger han att Aurora Line i vissa situationer har bidragit till en prisökning. För närvarande pågår en gemensam studie mellan Fingrid och Svenska Kraftnät. Denna studie, planerad att avslutas under 2026, syftar till att utvärdera var, hur och om en andra Aurora Line ska realiseras. Gustafsson betonar att studien fokuserar på långsiktiga scenarier, med en framåtblick mot 2040. Inga beslut är ännu fattade, men analyserna är avgörande för att forma framtida beslut. \Framtidsutsikterna för elförsörjningen och elpriserna är starkt kopplade till de omfattande industriella satsningarna i norra Sverige. Den förväntade ökningen av elförbrukningen, som drivs av elektrifiering, kommer att spela en central roll. Gustafsson menar att en andra Aurora Line skulle vara positivt i detta sammanhang. Han understryker behovet av att industriella projekt och elektrifieringsinitiativ kommer igång. En ökad tilltro till elförbrukningen kommer i sin tur att påverka produktionen, menar Gustafsson. Det är viktigt att notera att SVT:s nyhetsrapportering strävar efter saklighet och opartiskhet. Informationen som publiceras är baserad på sanning och relevans. I akuta nyhetslägen kan det vara svårt att bekräfta alla fakta, och i dessa fall strävar man efter att tydligt kommunicera vad som är känt och okänt





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prisjakt oförändrat trots kritik, AIs framfart och AI-PC:er i fokusPrisjakts vd försvarar bolagets agerande. Samtidigt visar en undersökning på ökad AI-mognad i organisationer och Intel lyfter fram AI-PC:ers roll för effektivitet, säkerhet och offentlig sektor.

Fotboll: Janne Anderssons mäktiga hyllning till Zlatan – trots tidigare utspel: ”Inte klokt”Relationen inleddes med hårda utspel och rasismanklagelser. Sedan försonades Zlatan Ibrahimovic och Janne Andersson. ”Det är inte klokt hur man kan ändra uppfattning om en människa som jag har gjort med honom”, skriver Andersson i boken ”Då var då”.

Lisa Magnusson: SL kastade ut trubaduren – trots att ingen klagatHan är en trubadur i samma anda som de stora giganterna. Tyvärr är han inte bara född i fel epok.

31-åriga Zahra bor på äldreboende – trots att kommunen lovade egen lägenhetSedan fyra år tillbaka bor 31-åriga Zahra Nazari, som lever med omfattande neurologiska besvär, på äldreboendet Bolindergården i Eskilstuna. Det enda hon vill är att få en egen lägenhet – något som Eskilstuna kommun lovade men det drogs tillbaka. Nu utreder JO kommunen.

Allan Hede lever livet fullt ut trots palliativ vårdAllan Hede studerar Grönlands geologi och förbereder ett föredrag trots att han får palliativ vård i hemmet. Han betonar vikten av att leva livet fullt ut och är tacksam för den specialiserade vården han får. Reportaget belyser även ojämlikheten i palliativ vård i landet och Karlskoga lasaretts arbete.

Israel bombar Libanon – trots vapenvilaVapenvilan i Mellanöstern ska omfatta Libanon. Men Israel har fortsatt anfalla landet. Motparten – shiamilisen Hizbollah – säger däremot att man pausar attacker

