Automatkarbin och bisarra filmer: Dramatisk nyårsnatt i Malmö

Automatkarbin och bisarra filmer: Dramatisk ny&#229;rsnatt i Malm&#246; Polisen slog till mot en l&#228;genhet i Hyllie, Malm&#246;, och hittade en automatkarbin och stora m&#228;ngder narkotika. Kvinnan och mannen i l&#228;genheten hade filmat sig sj&#228;lva med vapnet, vilket nu utreds av polisen. Kvinnan h&#228;vdar att hon tvingades posera med vapnet av mannen. En dramatisk händelse utspelade sig på nyårsdagen 2026 i en lägenhet i Hyllie, Malmö, när polisen slog till mot en misstänkt narkotikahandlare. Insatsstyrkan bröt sig in strax efter klockan åtta på kvällen och möttes av en stark cannabisdoft. I lägenheten anträffades öppet narkotika, utrustning för drogtillverkning och en frys full med illegala substanser. Det mest chockerande fyndet gjordes dock på balkongen – en automatkarbin av typen Kalasjnikov låg slängd på golvet. Magasinet till vapnet hittades i sovrummet. Tre personer, inklusive lägenhetsinnehavaren och en 25-årig kvinna, greps omedelbart misstänkta för grovt vapenbrott.Utredningen har tagit en oväntad vändning tack vare omfattande material från övervakningskameror och mobiltelefoner. Lägenhetsinnehavaren hade installerat flera rörelsestyrda kameror i bostaden, vilket han enligt kvinnan motiverade med att skydda sig mot stöld, specifikt av hans narkotika. Detta material, i kombination med kvinnans egna Snapchat-filmer, ger en detaljerad och ibland bisarr inblick i händelseförloppet timmarna före polisens tillslag. Övervakningsfilmerna visar hur kvinnan anländer till lägenheten vid 18-tiden och betalar mannen för narkotika.Stämningen förändras dock snabbt. Mannen kastar plötsligt ett föremål som liknar en grön handgranat mot kvinnan och ropar 'boom!'. Därefter fortsätter paret att filma sig själva, medvetna om kamerorna. Kvinnan tar på sig en svart rånarluva och börjar dansa med automatkarbinen, utför mantelrörelser och siktar mot kameran. I bakgrunden hörs mannen ge instruktioner: 'Ladda, ladda... ta ut magget nu'.Kvinnan har även delat videoklipp på sociala medier, där hon poserar med vapnet och skriver kryptiska meddelanden som 'Den som vet den vet'. Under förhör har kvinnan presenterat en helt annan version av händelserna. Hon hävdar att hon trodde vapnet var en attrapp och att hon tvingades posera av mannen, som hon beskriver som våldsam och kontrollerande.Hon berättar att han tidigare har kidnappat henne och att poseringen med vapnet var ett desperat försök att skicka en larmsignal till sina vänner via sociala medier utan att väcka mannens misstankar. Hon förklarar att hon inte vågade säga nej till hans order om att posera. Kvinnans berättelse står i stark kontrast till de filmer och inspelningar som polisen beslagtagit, vilket skapar en komplex utredningssituation.Polisen fortsätter att analysera allt material för att fastställa vad som verkligen hände i lägenheten i Hyllie på nyårsdagen och vilka roller de inblandade personerna spelade. Fallet belyser också de utmaningar som polisen står inför när utredningar försvåras av sociala mediers närvaro och den ständiga dokumentationen av händelser. Det är tydligt att detta inte bara är ett fall av grovt vapenbrott och narkotikahandel, utan också ett fall av potentiellt allvarligt våld och tvång