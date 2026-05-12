Avalanche vann mot Minnesota Wild och kan bli klara för konferensfinal

De vann nattens rond mot Minnesota Wild i St Paul och kan bli klara för konferensfinal redan natten till torsdag. Gabriel Landeskog säger att de måste göra sin allra bästa match.

De vann nattens rond mot Minnesota Wild i St Paul och kan bli klara för konferensfinal redan natten till torsdag. – Det blir inte lätt, men när vi nu har möjligheten måste vi se till att göra vår allra bästa match, säger Gabriel Landeskog till Sport bladet.att de hade favoriterna från Klippiga bergen på gaffeln och skulle kunna utjämna kvartsfinalserien i fjärde mötet i samma lada i natt.

Men den här gången var Jesper Wallstedt i kassen den ende som på allvar tävlade med Nathan MacKinnon & co. Han stoppade – återigen – puck efter puck medan hans lagkamrater knappt fick något alls gjort ute på isen. Efter halva matchen hade de inte avlossat mer än fyra skott mot MacKenzie Blackwood (men gjort ett mål... ) på andra sidan rinken. Eller rättare sagt: De tilläts inte avlossa mer.

Avalanche stängde ner dem fullständig och lät dem knappt komma över offensiv blå – förrän i en hård forcering i tredje perioden. – Ja, vi gjorde en bra match, inte minst defensivt. Vi pratade innan om hur vi ville vara aggressiva i egen zon och ligga lite tajtare på dem än i förra matchen och det gjorde vi. Försvarsspelet var starkt, säger Gabriel Landeskog.

Men Wallstedt var grym i målet, han spelade riktigt bra. Till slut blev trycket dock för mycket för den svenske rookien och gästerna seglade iväg till en 5-2-seger – efter två mål i tom kasse i slutet. Därmed har Avalanche matchboll och kan natten till onsdag avgöra hela matchserien och bli klara för konferensfinal mot antingen Vegas eller Anaheim.

– Det kommer inte bli lätt, men när vi nu har möjligheten måste vi se till att göra vår allra bästa match, konstaterar kapten Landeskog. Minnesota tvingades åter klara sig utan skadade värmlandsduon Jonas Brodin och Joel Eriksson Ek, men det finns en liten chans att åtminstone den sistnämnde – svårt saknad i både defensiv och offensiv – ska kunna spela nästa match





